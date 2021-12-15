Зеленский выступил на открытии Kyiv Jewish Forum: ключевые тезисы

На Kyiv Jewish Forum 2021 года выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Событие стартовало 15 декабря и посвящено 30-летию дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Владимир Зеленский подчеркнул, что связи между гражданами Украины и Израиля достигают 1000 лет – именно тогда возникло первое письменное упоминание на иврите о Киеве.

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Евреи в Украине

По словам президента, в начале XX века еврейское сообщество Украины было самым многочисленным и составляло почти четверть всего еврейского населения мира. Здесь родились Голда Меир, Шолом-Алейхем и президент Израиля Ицхак Бен Цви.

На территории Украины зародились хасидизм, сионизм и идеология создания собственного израильского государства,

– заметил Зеленский.

Глава государства отметил, что у украинского и еврейского народов много общего. Украинцы пережили Голодомор, а евреи – Холокост. Каждый четвертый погибший во время Холокоста был уроженцем Украины.

Совместная история

Почти 2 600 украинцев спасали евреев во время Второй мировой войны. Их наградили званиями Праведников народов мира и 14 мая 2021 впервые отметили день их памяти на официальном уровне.

В Украине стартовал проект Еврейской конфедерации "Праведники моего города", в рамках которого улицы, площади и скверы переименовываются в честь Праведников народов мира. Продолжается также строительство Мемориального комплекса "Бабий Яр".

Что известно о мемориальном комплексе "Бабий Яр" На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" планируется построить мемориальный комплекс. Таким образом, намерены почтить жертв массовых расстрелов оккупантами во время нацистской оккупации Киева в 1941 – 1943 годах. За основу проекта взяли наработки по архитектурному конкурсу "Бабий Яр – Дорогожицкий некрополь", который в 2016 году профинансировал канадский меценат украинского происхождения Джеймс Темертей. Существует и частный проект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, который профинансировали российские бизнесмены Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан. Общественность этот проект не поддержала и назвала антиукраинским.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы и евреи все равно ценят свободу и работают над созданием лучшего будущего для своих государств. Речь идет о развитии инфраструктуры, борьбе с бюрократией и коррупцией, судебной реформе и наработке в сфере ІТ.

Мы знаем, что значит защищать свое государство и свою землю с оружием в руках, ценой собственной жизни,

– заявил Зеленский.

Впервые Kyiv Jewish Forum провели в 2019 году, тогда к мероприятию присоединились более 500 участников со всего мира. В связи с пандемией коронавируса, в 2020 году форум был организован онлайн, однако количество участников существенно возросло – к просмотру трансляции присоединилось более 80 тысяч человек.

Смотрите выступление Владимира Зеленского на Kyiv Jewish Forum: видео

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