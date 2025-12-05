Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський 5 грудня вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача. Укази мають набрати чинності з дня публікації.

Відповідні укази №901/2025 та №902/2025 з'явилися на сайті президента України, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський 5 грудня ухвалив рішення про виключення Андрія Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони та Ставки Верховного Головнокомандувача. Зміни внесено на підставі пропозиції РНБО.

На сайті йдеться, що указ №901/2025 стосується часткової зміни статті 1 Указу "Про склад Ради національної безпеки і оборони України", а саме про виведення з її складу Андрія Єрмака.

Теж саме зазначається і в наступному документі. Він частково змінює статтю 2 в Указі "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача".

Зміни набирають чинності після їхнього оприлюднення, зазначено на сайті.