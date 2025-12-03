Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Що відомо про членство Єрмака в РНБО?
Під час засідання Верховної Ради прозвучала пропозиція викликати Андрія Єрмака для доповіді. Але ця ініціатива не набрала потрібних голосів – було всього 74 при 226 потрібних.
Виявляється, Єрмак був звільнений з посади голови ОПУ, але досі є членом Ради національної безпеки та оборони, що підтвердив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Справді, ми перевірили, на офіційному сайті він таким числиться,
– сказав він.
Окрім того, на офіційному сайті РНБО Єрмак ще досі "Керівник Офісу президента України".
Втім, як пише "РБК-Україна", він міг втратити своє місце в РНБО разом з посадою глави ОП, але відповідного указу наразі немає.
Що відомо про звільнення Єрмака?
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Припускають, що він фігурує у "плівках Міндіча" як "Алі-Баба".
У цей же день Єрмак подав у відставку, а Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента.
Видання УП писало, що Єрмак влаштував істерику з докорами та звинуваченнями у Зеленського перед своїм звільненням, а от РБК-Україна зазначає, що розмова пройшла без криків.
Серед потенційних кандидатів на голову ОП – Свириденко, Паліса, Федоров, Шмигаль та Буданов.