Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
Смотрите также Конец "эпохи мощности": биография экс-главы ОП Андрея Ермака – самого влиятельного серого кардинала "Али-Бабы"
Что известно о членстве Ермака в СНБО?
Во время заседания Верховной Рады прозвучало предложение вызвать Андрея Ермака для доклада. Но эта инициатива не набрала нужных голосов – было всего 74 при 226 нужных.
Оказывается, Ермак был уволен с должности главы ОПУ, но до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны, что подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Действительно, мы проверили, на официальном сайте он таким числится,
– сказал он.
Кроме того, на официальном сайте СНБО Ермак до сих пор "Руководитель Офиса президента Украины".
Впрочем, как пишет "РБК-Украина", он мог потерять свое место в СНБО вместе с должностью главы ОП, но соответствующего указа пока нет.
Что известно об увольнении Ермака?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Предполагают, что он фигурирует в "пленках Миндича" как "Али-Баба".
В этот же день Ермак подал в отставку, а Зеленский объявил о перезагрузке Офиса президента.
Издание УП писало, что Ермак устроил истерику с упреками и обвинениями у Зеленского перед своим увольнением, а вот РБК-Украина отмечает, что разговор прошел без криков.
Среди потенциальных кандидатов на главу ОП – Свириденко, Палиса, Федоров, Шмыгаль и Буданов.