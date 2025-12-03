Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Что известно о членстве Ермака в СНБО?

Во время заседания Верховной Рады прозвучало предложение вызвать Андрея Ермака для доклада. Но эта инициатива не набрала нужных голосов – было всего 74 при 226 нужных.

Оказывается, Ермак был уволен с должности главы ОПУ, но до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны, что подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Действительно, мы проверили, на официальном сайте он таким числится,

– сказал он.

Кроме того, на официальном сайте СНБО Ермак до сих пор "Руководитель Офиса президента Украины".

Впрочем, как пишет "РБК-Украина", он мог потерять свое место в СНБО вместе с должностью главы ОП, но соответствующего указа пока нет.

Что известно об увольнении Ермака?