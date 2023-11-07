Посилення стійкості енергосистеми: Зеленський доручив уряду провести низку заходів

Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо посилення стійкості енергосистеми. Мовиться про погашення заборгованостей, розвиток енергетики та створення нових потужностей.

Відповідний указ №737/2023 опублікували на сайті Офісу Президента. Усі доручені заходи мають виконати у максимальний термін до 6 місяців.

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Які заходи має провести Кабмін

У пояснювальній записці мовиться, що ці заходи проводяться з метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період. Їх реалізацію доручили Кабміну, Міністерству енергетики, Мінвідновлення, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та місцевим організаціям.

Так, Кабінет Міністрів має ухвалити рішення щодо погашення заборгованості державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ перед постачальником "останньої надії" та постачальниками універсальних послуг за спожиту електричну енергію. Крім того, необхідно реконструювати ТЕЦ, які є в управлінні "Нафтогаз України". Серед основних завдань Кабміну й організація гарантованих постачань вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону. Також Кабмін має розглянути й ухвалити низку важливих законопроєктів.

Крім того, Кабмін має спрямувати частину від податків, які виплачуються виробникам електроенергії, на фінансування бюджетних програм, збільшити пропускну здатність потужностей ГТС України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах газу та забезпечити державну підтримку національних підприємств.

Також Кабмін має забезпечити збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби електроенергії, підвищити рівень безпеки постачання електроенергії. Мовиться про формування резервів пересувних (авто) трансформаторів, розподільних пристроїв, накопичувачів енергії (акумуляторів), пересувних електростанцій тощо.

Що доручили міністерствам і національним комісіям

Міністерство енергетики також має розглянути низку важливих законопроєктів, а також опрацювати питання щодо зменшення обсягів споживання природного газу ТЕЦ. Міненергетики має вжити заходів щодо зниження й погашення заборгованості у різних сферах.

Одне з важливих завдань Міненергетики – затвердити перелік типових схем та способів альтернативного (резервного) енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

Мінвідновлення має врегулювання погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, яка не пов'язана з утворенням заборгованості за природний газ через різницю в тарифах на теплову енергію.

НКРЕКП має забезпечити граничні ціни на ринку "на добу наперед" та опрацювати питання щодо забезпечення умов роботи нових високоманеврових потужностей на ринку допоміжних послуг. Своєю чергою, НКЕК має зобов'язати операторів зв'язку забезпечити об'єкти резервним/автономним живленням.

Місцеві адміністрації мають проаналізувати власні енергосистеми, потенціал та ресурс регіону для виробництва альтернативних видів палива для проходження осінньо-зимового сезону, затвердити стратегії та програми розвитку енергосистем, а також затвердити перелік об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах. ОВА також повинні оцінити енергетичний потенціал місцевих водних ресурсів – річок Тиса, Тересва та Дністер.