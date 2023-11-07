Усиление стойкости энергосистемы: Зеленский поручил правительству провести ряд мероприятий

Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по усилению устойчивости энергосистемы. Речь идет о погашении задолженностей, развитии энергетики и создании новых мощностей.

Соответствующий указ №737/2023 был опубликован на сайте Офиса Президента. Все порученные мероприятия должны быть выполнены в максимальный срок до 6 месяцев.

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Какие мероприятия должен провести Кабмин

В пояснительной записке говорится, что мероприятия проводятся с целью нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период. Их реализацию поручили Кабмину, Министерству энергетики, Минвосстановлению, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации и местным организациям.

Так, Кабинет Министров должно принять решение по погашению задолженности государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг за потребленную электрическую энергию. Кроме того, необходимо реконструировать ТЭЦ, которые есть в управлении "Нефтегаз Украины". Среди основных задач Кабмина и организация гарантированных поставок углеводородов в Украину из Каспийского региона. Также Кабмин должен рассмотреть и принять ряд важных законопроектов.

Кроме того, Кабмин должен направить часть налогов, выплачиваемых производителям электроэнергии, на финансирование бюджетных программ, увеличить пропускную способность мощностей ГТС Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа и обеспечить государственную поддержку национальных предприятий.

Также Кабмин должен обеспечить увеличение маневровых мощностей и покрытие аварийной потребности электроэнергии, повысить уровень безопасности снабжения электроэнергией. Речь идет о формировании резервов передвижных (авто) трансформаторов, распределительных устройств, накопителей энергии (аккумуляторов), передвижных электростанций и т.д.

Что поручили министерствам и национальным комиссиям

Министерство энергетики также должно рассмотреть ряд важных законопроектов, а также проработать вопросы уменьшения объемов потребления природного газа ТЭЦ. Минэнергетики должно принять меры по снижению и погашению задолженности в разных сферах.

Одна из важных задач Минэнергетики – утвердить список типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.

Минвосстановление должно урегулировать погашение задолженности предприятий теплоэнергетики за газ, которая не связана с образованием задолженности за газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

НКРЭКУ должен обеспечить предельные цены на рынке "на сутки вперед" и проработать вопросы обеспечения условий работы новых высокоманевровых мощностей на рынке вспомогательных услуг. В свою очередь, НКЭК должен обязать операторов связи обеспечить объекты резервным/автономным питанием.

Местные администрации должны проанализировать собственные энергосистемы, потенциал и ресурс региона для производства альтернативных видов топлива для прохождения осенне-зимнего сезона, утвердить стратегии и программы развития энергосистем, а также утвердить список объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах. ОВА также должны оценить энергетический потенциал местных водных ресурсов – рек Тиса, Тересва и Днестр.