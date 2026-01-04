Укр Рус
Призначення буде незабаром, – Зеленський визначився з кандидатурою на посаду голови ДПСУ
4 січня, 15:31
Призначення буде незабаром, – Зеленський визначився з кандидатурою на посаду голови ДПСУ

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський звільнив Сергія Дейнеко з посади голови ДПСУ та визначився з кандидатурою на цю посаду.
  • Сергія Дейнеко призначили радником міністра внутрішніх справ та командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Початок січня ознаменувався низкою кадрових змін. Серед них є заміна очільника прикордонної служби. Президент уже знає, кого призначить на посаду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського

Дивіться також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського 

Хто очолить ДПСУ? 

Зеленський уже звільнив Сергія Дейнеко, який був на посаді 6 років. 

Під час наради з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. 

Призначення відбудеться незабаром, 
– ідеться в дописі Зеленського. 

Також Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах і про ліквідацію наслідків російських ударів. 

"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", – додав лідер держави. 

Чому звільнили Сергія Дейнеко? 

Уперше про кадрові зміни в ДПСУ Зеленський заявив 2 січня. 

Є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ, 
– заявив він тоді. 

Ішлося, що міністр Ігор Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ. А сам Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

Водночас Зеленський позитивно відгукувався про Дейнеко. Він підкреслив, що ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. 

"Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією", – перелічив гарант. 

Де працюватиме Сергій Дейнеко? 

Ігор Клименко вдень 4 січня в розлогому дописі поінформував, що Дейнеко призначили радником міністра внутрішніх справ України. Водночас той не полишить військову справу і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. 

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", – написав глава МВС. 

Ігор Клименко висловив упевненість, що "з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни".

Сам Дейнеко не коментував ситуацію.