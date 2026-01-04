Назначение будет вскоре, – Зеленский определился с кандидатурой на должность главы ГПСУ

Начало января ознаменовалось рядом кадровых изменений. Среди них есть замена главы пограничной службы. Президент уже знает, кого назначит на должность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также "Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского

Кто возглавит ГПСУ?

Зеленский уже уволил Сергея Дейнеко, который был на должности 6 лет.

Во время совещания с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

Назначение состоится вскоре,

– говорится в посте Зеленского.

Также Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах и о ликвидации последствий российских ударов.

"ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", – добавил лидер государства.

Почему уволили Сергея Дейнеко?

Впервые о кадровых изменениях в ГПСУ Зеленский заявил 2 января.

Есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ,

– заявил он тогда.

Говорилось, что министр Игорь Клименко в ближайшее время представит кандидатуры на замену главы ГПСУ. А сам Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.

В то же время Зеленский положительно отзывался о Дейнеко. Он подчеркнул, что ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления.

"Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", – перечислил гарант.

Где будет работать Сергей Дейнеко?

Игорь Клименко днем 4 января в пространном посте сообщил, что Дейнеко назначили советником министра внутренних дел Украины. В то же время тот не оставит военное дело и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

"Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", – написал глава МВД.

Игорь Клименко выразил уверенность, что "с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и отвечать реалиям войны".

Сам Дейнеко не комментировал ситуацию.