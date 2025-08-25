Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Український лідер охарактеризував її як хорошу й розповів, що саме обговорили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про зустріч Зеленського з Келлогом?

Президент назвав зустріч зі спецпредставником Трампа "хорошою". Також наголосив, що Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку.

Ми цінуємо, що Президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні,

– заявив Зеленський.

Також наголосив, що безперечно, саміт у Білому домі був успішним. Це демонстрація справжньої єдності між Європою й Америкою. Україна, як і завжди, об'єднує світ, зауважив президент.

Зустріч Зеленського з Келлогом: дивіться відео

Зеленський наголосив, що ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України. Додав, що команди активно займаються її напрацюванням. Очікується, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки.

Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві,

– підкреслив Зеленський.

Також наголосив, що України та США важлива військова співпраця. Зазначив, що є дві сильні можливості, – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали.

Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн, – заявив президент.

Також обговорили гуманітарний трек. Зокрема, повернення всіх викрадених окупантами наших дітей.

Дуже сподіваємося, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про візит Келлога до України?