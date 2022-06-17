У Зеленського заперечили, що лідери країн ЄС "схиляли" Зеленського до перемовин з Росією
17 червня 2022 , 13:12Читать новость на русском
Авторитетне німецьке видання заявило, що іноземні політики, які 16 червня завітали в Україну, схиляли українського лідера до перемовин з Росією. У Володимира Зеленського заявили, що це неправда.
Як сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ексклюзивному коментарі 24 каналу, ця інформація не відповідає дійсності.
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