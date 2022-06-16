Прокоментував це вже ввечері президент Володимир Зеленський. Також у цей день були в столиці України лідери Румунії та Італії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення.

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Тривога лише посприяла перемовинам

Президент розповів, що про яку підтримку говорили в цей день. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що нам постачатимуть сучасні системи протиповітряної оборони. Вони допоможуть частково захиститися від ракетних обстрілів і авіаційних ударів.

До речі, коли сьогодні 4 лідери приїхали в Київ, це збіглося з початком повітряної тривоги. Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени та щоб створити напружену атмосферу. Але ніхто не злякався,

– сказав президент України.

Він додав, що це тільки більше надихало всіх бути максимально конкретними. Адже в цей день домовлялися заради спільних інтересів – заради всіх українців і заради всіх у Європі.

Про яку допомогу говорили представники інших держав:

Румунія – оборонна допомога. Також з президентом Клаусом Йоханнісом домовилися, що через його країну буде збільшуватись експортна спроможність. Зокрема, це важливо для продажу українського зерна.

Франція – президент Емануель Макрон пообіцяв, що його держава надасть українській армії артилерійські установки Caesar. Це суттєво допоможе ЗСУ захищати нашу країну від атак ворога.

Італія – прем'єр Маріо Драґі висловив принципову політичну підтримку нашій державі. Зараз Італія надає нам не лише макрофінансову, а й оборонну допомогу. Зеленський підкреслив, що зараз ми маємо історично найкращі відносини з цією країною.

Головне про приїзд іноземних лідерів

Про те, що Макрон, Шольц і Драгі вже прибули до Києва, стало відомо орієнтовно о 8 годині ранку. ЗМІ тоді оприлюднили фото лідерів у потязі Укрзалізниці.

Згодом вони троє приїхали до Ірпеня під Києвом, щоб на власні очі побачити, які наслідки має тимчасова окупація Росії. Ймовірно, це позитивно вплинуло та публічних закликів про "компроміси" чи "зберігання обличчя Путіну" в цей день не лунали.

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