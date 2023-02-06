Чому землетрус у Туреччині та Сирії був настільки руйнівним: що пишуть іноземні ЗМІ

Близький Схід сколихнув потужний землетрус. Стихійне лихо найбільше вразило території Туреччини та Сирії, але відголос землетрусу відчули жителі всього Близького Сходу. Кілька хвиль сильних підземних поштовхів вбили вже майже 2 тисячі людей, ще понад 7 тисяч поранених в одній лише Туреччині.

Наразі невідомо, чи поштовхи триватимуть, тож рятувальні роботи проходять у надзвичайно небезпечних умовах. У Сирії місцева влада взагалі закликає громадян самотужки допомагати сусідам вибратися з-під завалів та доставляти поранених до лікарень. 24 Канал проаналізував, що пишуть іноземні ЗМІ про трагедію в Туреччині.

Актуально Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Такого потужного землетрусу Близький Схід не бачив майже 100 років

Попередня оцінка сейсмологів показує, що землетрус був магнітудою 7,8. Він почався о 4 ранку та спричинив щонайменше 76 поштовхів. Це був один із найпотужніших землетрусів, які коли-небудь реєстрували в Туреччині. Підземні поштовхи відчув увесь Близький Схід. Навіть в Ізраїлі, який розташований за сотні кілометрів від епіцентру, здригалися будівлі.

Дивіться жахливі кадри наслідків землетрусу в Туреччині / фото Anadolu, Getty, AFP

Епіцентром землетрусу стали східні регіони Туреччини та західна частина Сирії. Люди були змушені вибігати на вулицю, щоб не опинитися під завалами під час майже морозної температури, дощу та снігу. Жахливі кадри перших наслідків почали активно ширитися соціальними мережами. Будинки буквально валилися за кілька секунд, не залишаючи шансів людям, які не встигли вчасно вибігти на вулицю.

Сотні тисяч сирійських біженців, переміщених через війну у своїй рідній країні, осіли в регіонах Туреччини, які 6 лютого постраждали від землетрусу. За даними Human Rights Watch, Туреччина прихистила понад 3,6 мільйона сирійських біженців.Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у провінціях Хатай, Газіантеп і Шанлиурфа проживають понад 300 000 сирійців. Інші сусідні провінції також дають притулок сотням тисяч біженців, які покинули рідну країну з початку громадянської війни в Сирії у 2011 році.

Пазарджик у руїнах. Будинок, в якому я живу, не такий високий, і був побудований відповідно до норм сейсмостійкості, тому він не обвалився. Але все одно на стінах з'явилися тріщини. Мій сусід зламав спину, стрибаючи з балкона під час землетрусу, і зараз перебуває в лікарні,

– розповів The Guardian місцевий житель Хусейн Саті.

Згодом під'єдналося місцеве телебачення, яке показало масштаб трагедії. На телевізійних кадрах видно, як рятувальники за допомогою землерийної техніки розкопують завали у сотнях зруйнованих будинків та шукають людей, яким вдалося вижити. Однак будівлі продовжують падати прямо у процесі роботи рятувальників.

Чому землетрус у Туреччині та Сирії призвів до таких жахливих наслідків: чи є тут людський фактор

Рятувальники намагаються оперативно визволяти людей з-під завалів, проте масштаб трагедії свідчить по те, що кількість жертв, на жаль, лише зростатиме., які наразі доставляють гуманітарну допомогу у постраждалі регіони.

Геологічне розташування робить Туреччину однією з найактивніших сейсмічних зон у світі. Експерти сейсмологи попереджають, що підземні поштовхи можуть тривати ще кілька днів або й тижнів.

Водночас таких масштабних руйнувань та високої кількості жертв можна було б уникнути, якби забудова цих регіонів відбувалася згідно з необхідними нормами для сейсмічно активних регіонів, адже подібна трагедія трапляється там не вперше. Потужні землетруси вже вражали цей регіон Туреччини у 1939 та 1999 роках.



Мапа потужності землетрусу від епіцентру / мапа BBC

Втім, усі норми будівництва досі не завжди дотримуються, і це попри те, що Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних зон на планеті через її геологічне розташування, на стику кількох літосферних плит. Водночас землетрус був настільки смертоносним через його глибину близько 18 кілометрів, вважають експерти.

Попри те, що здається ніби це дуже глибоко, енергія, яка вивільняється під час землетрусу, буде відчуватися досить близько до поверхні з набагато більшою інтенсивністю, ніж якби він був глибше в земній корі,

– заявили AlJazeera професори австралійського університету Кертін.

Геологічна служба США зазначила, що в цьому районі багато будівель, побудованих з цегляної кладки або крихкого бетону, що робить їх "надзвичайно вразливими до землетрусів".

При цьому, раніше в цьому регіоні Туреччини вже траплялися потужні землетруси, які призвели до близько 17 тисяч жертв серед місцевого населення, з них близько тисячі людей загинули в Стамбулі. Причиною стала саме забудова житлового фонду, не підготовленого до таких ситуацій.

Водночас експерт із землетрусів Академії наук Туреччини закликає місцеву владу негайно перевірити дамби регіону на наявність тріщин, щоб вчасно запобігти можливій катастрофічній повені.

Ситуація в Сирії ще складніша. Землетрус пройшовся тими регіонами, частину з яких контролюють опозиційні повстанці. Підземні поштовхи вдарили по сирійських провінціях Хама, Алеппо, Тартус та Латакія.

Інфраструктура в цих місцях повністю зруйнована тривалою 12-річною війною, тож рятувальна операція там значно ускладнена. Навіть без землетрусу, ООН минулого року повідомляла, що близько 15 мільйонів людей у цих регіонах потребують термінової гуманітарної допомоги. Тепер ситуація суттєво погіршилася.

Це катастрофа, яка посилить страждання сирійців, які вже борються з важкою гуманітарною кризою. Мільйони людей вже були змушені тікати через війну в регіоні, а тепер ще більше людей будуть змушені покинути свої домівки через стихійне лихо,

– заявив The Guardian Карстен Хансен з Норвезької ради у справах біженців.

При цьому, не зрозумілий масштаб трагедії в Сирії, адже урядові сили та опозиція повідомляють про різну кількість жертв. Вулиці уражених міст буквально завалені мішками з трупами. Створити спільну рятувальну операцію наразі неможливо, через що місцева влада просить громадян активно долучатися до допомоги своїм сусідам.

Як світ долучився до ліквідації наслідків землетрусу

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу оголосив в країні рівень тривоги 4 рівня, а світ почав активно долучатися до допомоги постраждалим країнам. За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 45 країн запропонували допомогу в пошуково-рятувальних роботах.

Україна також долучається до підтримки Туреччини, навіть попри війну. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати підтримку Туреччині. Зеленський також висловив солідарність із дружнім турецьким народом.

МЗС України також повідомляє, що відомство отримало 24 звернення від українців, які втратили зв'язок з близькими, що знаходилися поблизу епіцентру землетрусу. Натомість про загиблих громадян України інформації поки не надходило.

Сусідній Азербайджан надіслав в Туреччину команду з 370 рятувальників. Євросоюз також запевнив, що надішле допомогу та забезпечить супутникове спостереження над постраждалими районами, щоб допомогти групам рятувальників, які прямо зараз працюють над ліквідацією наслідків катастрофи. Групи допомоги з Нідерландів та Румунії одразу вирушили в уражені райони. Німеччина при цьому запропонувала забезпечити табори з притулками для постраждалих, надіслати аварійні генератори, намети та ковдри.

Індія направила 100 співробітників національних сил реагування на стихійні лиха. Вони мають спеціальне обладнання та навчених собак, які допоможуть шукати людей під завалами. Зокрема, в координації з турецькою владою, Індія готує медичні бригади та гуманітарну допомогу.

Також низка міжнародних організацій заявила про своє залучення до допомоги постраждалим в Туреччині та Сирії. ВООЗ та Норвезька рада у справах біженців наголошують, що масштаб трагедії потребує суттєвого розширення підтримки, а також заявили, що відправляють власні групи допомоги для надання необхідної медичної допомоги постраждалим і найбільш вразливим людям, які потерпіли від землетрусу.