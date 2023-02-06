Почему землетрясение в Турции и Сирии было настолько разрушительным: что пишут иностранные СМИ

Ближний Восток потрясло мощное землетрясение. Стихийное бедствие больше всего поразило территории Турции и Сирии, но отголоски землетрясения почувствовали жители всего Ближнего Востока. Несколько волн сильных подземных толчков убили уже почти 2 тысячи человек, еще более 7 тысяч ранены в одной только Турции.

Пока неизвестно, будут ли толчки продолжаться, поэтому спасательные работы проходят в чрезвычайно опасных условиях. В Сирии местные власти вообще призывают граждан самостоятельно помогать соседям выбраться из-под завалов и доставлять раненых в больницы. 24 Канал проанализировал, что пишут иностранные СМИ о трагедии в Турции.

Актуально Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

Такого мощного землетрясения Ближний Восток не знал почти 100 лет

Предварительная оценка сейсмологов показывает, что землетрясение было магнитудой 7,8. Оно началось в 4 утра и вызвало не менее 76 толчков. Это было одно из самых мощных землетрясений, когда-либо регистрировавшихся в Турции. Подземные толчки ощутил весь Ближний Восток. Даже в Израиле, расположенном в сотне километров от эпицентра, содрогались здания.

Смотрите ужасные кадры последствий землетрясения в Турции / Anadolu, Getty, AFP

Эпицентром землетрясения стали восточные регионы Турции и западная часть Сирии. Люди были вынуждены выбегать на улицу, чтобы не оказаться под завалами, во время почти морозной температуры, дождя и снега. Ужасающие кадры первых последствий начали активно распространяться в социальных сетях. Дома буквально валились за несколько секунд, не оставляя шансов людям, которые не успели вовремя выбежать на улицу.

Сотни тысяч сирийских беженцев, перемещенных из-за войны в своей родной стране, осели в регионах Турции, которые 6 февраля пострадали от землетрясения. По данным Human Rights Watch, Турция приютила более 3,6 миллионов сирийских беженцев.Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в провинциях Хатай, Газиантеп и Шанлыурфа проживают более 300 000 сирийцев. Другие соседние провинции также приютили сотни тысяч беженцев, покинувших родную страну с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

Пазарджик в руинах. Дом, в котором я живу, не такой высокий, и был построен в соответствии с нормами сейсмостойкости, поэтому он не обрушился. Но все равно на стенах появились трещины. Мой сосед сломал спину, прыгая с балкона во время землетрясения, и сейчас находится в больнице,

– рассказал The Guardian местный житель Хусейн Сати.

Через время подключилось местное телевидение, показавшее масштаб трагедии. На телевизионных кадрах видно, как спасатели с помощью землеройной техники раскапывают завалы в сотнях разрушенных домов и ищут людей, которым удалось выжить. Однако здания продолжают падать прямо во время работы спасателей.

Почему землетрясение в Турции и Сирии привело к таким ужасным последствиям: есть ли здесь человеческий фактор

Спасатели пытаются оперативно освобождать людей из-под завалов, однако масштаб трагедии свидетельствует о том, что количество жертв, к сожалению, будет только расти., которые доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие регионы.

Геологическое расположение делает Турцию одной из самых активных сейсмических зон в мире. Эксперты сейсмологи предупреждают, что подземные толчки могут продолжаться еще несколько дней или недель.

В то же время таких масштабных разрушений и высокого количества жертв можно было бы избежать, если бы застройка этих регионов происходила в соответствии с необходимыми нормами для сейсмически активных регионов, ведь подобная трагедия произошла там не впервые. Мощные землетрясения уже поражали этот регион Турции в 1939 и 1999 годах.



Карта мощности землетрясения от эпицентра / карта BBC

Впрочем, все нормы строительства до сих пор не всегда соблюдаются, и это несмотря на то, что Турция является одной из наиболее сейсмически активных зон на планете из-за ее геологического расположения, на стыке нескольких литосферных плит. В то же время землетрясение было столь смертоносным из-за его глубины, около 18 километров, считают эксперты.

Несмотря на то, что, кажется, это очень глубоко, энергия, которая высвобождается во время землетрясения, будет ощущаться достаточно близко к поверхности с гораздо большей интенсивностью, чем если бы оно было глубже в земной коре,

– заявили AlJazeera профессора австралийского университета Кертина.

Геологическая служба США отметила, что в этом районе много зданий, построенных из кирпичной кладки или хрупкого бетона, что делает их "чрезвычайно уязвимыми к землетрясениям".

При этом, ранее в этом регионе Турции уже случались мощные землетрясения, которые привели к около 17 тысячам жертв среди местного населения, из них около тысячи человек погибли в Стамбуле. Причиной послужила именно застройка жилого фонда, не подготовленного к таким ситуациям.

В то же время эксперт по землетрясениям Академии наук Турции призывает местные власти немедленно проверить дамбы региона на наличие трещин, чтобы вовремя предотвратить возможное катастрофическое наводнение.

Ситуация в Сирии еще более сложная. Землетрясение прошло по тем регионам, часть из которых контролируют оппозиционные повстанцы. Подземные толчки ударили по сирийским провинциям Хама, Алеппо, Тартус и Латакия.

Инфраструктура в этих местах полностью разрушена длительной 12-летней войной, так что спасательная операция там значительно усложнена. Даже без землетрясения, ООН в прошлом году сообщала, что около 15 миллионов человек в этих регионах нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Теперь ситуация существенно ухудшилась.

Это катастрофа, которая усугубит страдания сирийцев, которые уже борются с тяжелым гуманитарным кризисом. Миллионы людей уже были вынуждены бежать из-за войны в регионе, а теперь еще больше людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия,

– заявил The Guardian Карстен Хансен из Норвежского совета по делам беженцев.

При этом, непонятен масштаб трагедии в Сирии, правительственные силы и оппозиция сообщают о разном количестве жертв. Улицы пораженных городов буквально завалены мешками с трупами. Создать совместную спасательную операцию пока невозможно, поэтому местные власти просят граждан активно приобщаться к помощи своим соседям.

Как мир приобщился к ликвидации последствий землетрясения

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил в стране уровень тревоги 4 уровня, а мир начал активно вовлекаться в помощь пострадавшим странам. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 45 стран предложили помощь в поисково-спасательных работах.

Украина также приобщается к поддержке Турции, даже несмотря на войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать поддержку Турции. Зеленский также выразил солидарность с дружеским турецким народом.

МИД Украины также сообщает, что ведомство получило 24 обращения от украинцев, потерявших связь с близкими, находившимися вблизи эпицентра землетрясения. В то же время о погибших гражданах Украины информации пока не поступало.

Соседний Азербайджан направил в Турцию команду из 370 спасателей. Евросоюз также заверил, что пришлет помощь и обеспечит спутниковое наблюдение над пострадавшими районами, чтобы помочь группам спасателей, которые прямо сейчас работают над ликвидацией последствий катастрофы. Группы помощи из Нидерландов и Румынии сразу же отправились в пораженные районы. Германия при этом предложила обеспечить лагеря с приютами для пострадавших, отправить аварийные генераторы, палатки и одеяла.

Индия направила 100 сотрудников национальных сил реагирования на стихийные бедствия. У них есть специальное оборудование и обученные собаки, которые помогут искать людей под завалами. В частности, в координации с турецкими властями, Индия готовит медицинские бригады и гуманитарную помощь.

Также ряд международных организаций заявил о своем приобщении к помощи пострадавшим в Турции и Сирии. ВОЗ и Норвежский совет по делам беженцев подчеркивают, что масштаб трагедии требует существенного расширения поддержки, а также заявили, что отправляют собственные группы помощи для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим и наиболее уязвимым людям, пострадавшим от землетрясения.