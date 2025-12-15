На Заході України стався землетрус: чи був він відчутним
- У Хмельницькій області 15 грудня стався землетрус магнітудою 1,7 на глибині 5 км.
- Землетрус класифікується як ледве відчутний і був зареєстрований о 06:12:09.
У понеділок, 15 грудня, у Хмельницькій області стався землетрус. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Хмельниччині?
Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Дунаєвецькому районі Хмельницької області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 кілометрів.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних,
– пишуть у центрі.
Землетрус на мапі / Google Карти
Відомо, що землетрус зареєстрували 15 грудня 2025 року о 06:12:09.
Які інші випадки землетрусів зафіксували в Україні?
Нагадаємо, що 13 грудня у Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.
Крім того, 11 грудня на Тернопільщині зафіксували землетрус. Підземний поштовх було відчутно приблизно о пів на 10 годину вечора.