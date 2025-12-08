У Японії зафіксували потужний землетрус: на країну насувається цунамі

У понеділок, 8 грудня, біля японського узбережжя Aоморі стався сильний землетрус. Його магнітуду оцінюють у 7.2 бала.

Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyodo News.

Читайте також США сколихнув сильний землетрус

Що відомо про загрозу цунамі для Японії?

Метеорологічне агентство Японії повідомило про сильні поштовхи, що відбулися о 23:15 за місцевим часом (16:15 за Києвом).

За попередніми даними, епіцентр землетрусу був у морській зоні біля префектури Аоморі – на координатах 41.0° північної широти, 142.3° східної довготи.

Глибина – близько 50 кілометрів;

Попередня магнітуда – 7,2 бала.

Зауважимо, що сила поштовхів за японською шкалою — верхній рівень 6 із 7 можливих.

Також було оголошено систему раннього попередження про цунамі.

Нагадаємо, що 1 січня 2024 року в Японії теж стався землетрус. За оцінками сейсмологів, сила удару тоді досягла найвищого рівня – 7 балів за японською шкалою. Силу поштовхів відчували також у Токіо.

Які ще країни сколихнув землетрус останнім часом?