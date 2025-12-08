У Японії зафіксували потужний землетрус: на країну насувається цунамі
- Біля узбережжя префектури Аоморі в Японії стався землетрус глибиною близько 50 кілометрів.
- Метеорологічне агентство Японії попередило про цунамі.
У понеділок, 8 грудня, біля японського узбережжя Aоморі стався сильний землетрус. Його магнітуду оцінюють у 7.2 бала.
Про таке повідомляє Kyodo News.
Що відомо про загрозу цунамі для Японії?
Метеорологічне агентство Японії повідомило про сильні поштовхи, що відбулися о 23:15 за місцевим часом (16:15 за Києвом).
За попередніми даними, епіцентр землетрусу був у морській зоні біля префектури Аоморі – на координатах 41.0° північної широти, 142.3° східної довготи.
- Глибина – близько 50 кілометрів;
- Попередня магнітуда – 7,2 бала.
Зауважимо, що сила поштовхів за японською шкалою — верхній рівень 6 із 7 можливих.
Також було оголошено систему раннього попередження про цунамі.
Нагадаємо, що 1 січня 2024 року в Японії теж стався землетрус. За оцінками сейсмологів, сила удару тоді досягла найвищого рівня – 7 балів за японською шкалою. Силу поштовхів відчували також у Токіо.
Які ще країни сколихнув землетрус останнім часом?
На початку листопада в Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3. Внаслідок підземних поштовхів тоді загинули щонайменше 20 людей, ще понад 320 отримали поранення
27 жовтня в Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,1 бала у провінції Баликесір. Поштовхи відчули у багатьох регіонах, зокрема в Стамбулі, Ізмірі та Бурсі.
Також у жовтні на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою, який спровокував попередження про можливе цунамі для Філіппін, Індонезії та Палау. Поштовхи пошкодили фасади будівель і дороги, загинула людина.