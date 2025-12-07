Підземні коливання відбулися о 11:41 за місцевим часом (22:41 за Києвом) на глибині 10 кілометрів – на межі штату Аляска та Канади, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що відомо про землетрус у США?
Неподалік від епіцентру розташоване місто Якутат. Після основного поштовху сталися ще понад 20 слабших афтершоків – від 5,1 до 3,8 балів.
Поштовхи добре відчувалися щонайменше 30 секунд в головному терміналі міжнародного аеропорту Джуно, столиці штату Аляска.
Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.
Як пише видання Juneau Independent, регіон Аляски відомий двома потужними землетрусами у затоці Якутат у вересні 1899 року з магнітудою 8,1 та 8,2. Вони значно змінили ландшафт: землю підняло до 12,2 метра, а деякі ділянки осіли на 1,8 метра. Ще одна важлива подія – землетрус у затоці Літуя 1958 року магнітудою 7,7. Він викликав масштабний зсув, який впав у затоку, створивши цунамі висотою приблизно 524 метри.
Останні новини про землетруси в Україні та світі
- На початку листопада землетрус магнітудою 6.3 стався в Афганістані. Тоді загинули щонайменше 20 людей, понад 320 поранені. Епіцентр розташовувавя на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шаріф, де також було пошкоджено частину Блакитної мечеті.
- 29 жовтня в Калуському районі Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 1,4. Епіцентр був на глибині близько 2 кілометрів.
- 27 жовтня в Туреччині в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчули в багатьох провінціях, зокрема в Стамбулі, Ізмірі, та Бурсі.