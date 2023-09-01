Відновлення зернової угоди: кому воно вигідніше – Росії чи Україні

Турецькі ЗМІ повідомили, що 4 вересня їхній президент Реджеп Ердоган поїде до Сочі, де зустрінеться з Владіміром Путіним. Основною темою їхньої розмови буде зернова угода, з якої Росія вийшла 17 липня. Її відновлення може бути важливим і для України.

Таку думку 24 Каналу припустив політолог-міжнародник Максим Ялі. Зернові наразі є однією з найбільших частин доходів України.

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Вигода від зернової угоди

Україна продемонструвала свою готовність працювати і без Росії. Мовиться про "тимчасовий коридор" у Чорному морі для цивільних суден. Але тут питання у ціні на страхування плавзасобів та вантажу, наголосив Максим Ялі. За його словами, це значно здорожчує українську продукцію.

"Якщо ми відкриємо альтернативний коридор, платня за страхування значно зростає. Буде дуже важко знайти бажаючих, а ті, які знайдуться – це відіб'ється на ціні українського зерна і воно стане менш конкурентоспроможним. Ці шляхи, які використовуються через Дунайські порти, росіяни їх також бомблять, що вже призвело до здорожчання вартості за те саме страхування", – пояснив він.

Максим Ялі про зернову угоду: дивитись відео

Політолог-міжнародник додав, що за останній місяць була знижена динаміка об'ємів експорту зерна. Наразі збирається новий урожай і постає питання у його зберіганні.

"Зважаючи, що росіяни уразили зернову інфраструктуру України – елеватори, важко буде все це десь зберігати, щоб було неушкоджене. Тому Україна зацікавлена у відновлені зернової угоди, але не поступатися Росії у її вимогах", – додав він.

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