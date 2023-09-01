Восстановление зернового соглашения: кому оно выгоднее – России или Украине

Турецкие СМИ сообщили, что 4 сентября их президент Реджеп Эрдоган отправится в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным. Основной темой их разговора будет зерновое соглашение, из которого Россия вышла 17 июля. Его восстановление может быть важно и для Украины.

Такое мнение 24 Каналу предположил политолог-международник Максим Яли. Зерновые сейчас являются одной из самых больших частей доходов Украины.

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Выгода от зерновой сделки

Украина показала свою готовность работать и без России. Речь идет о "временном коридоре" в Черном море для гражданских судов. Но здесь вопрос в цене страхования плавсредств и груза, подчеркнул Максим Яли. По его словам, это значительно удорожает украинскую продукцию.

"Если мы откроем альтернативный коридор, плата за страхование значительно растет. Будет очень трудно найти желающих, а те, которые найдутся, это отразится на цене украинского зерна и оно станет менее конкурентоспособным. Эти пути, которые используются через Дунайские порты, их россияне также бомбят, что уже привело к удорожанию стоимости за то же страхование", – пояснил он.

Максим Яли о зерновом соглашении: смотреть видео

Политолог-международник добавил, что за последний месяц была снижена динамика объемов экспорта зерна. Сейчас собирается новый урожай и возникает вопрос о его хранении.

"Ввиду того, что россияне поразили зерновую инфраструктуру Украины – элеваторы, трудно будет все это где-то хранить, чтобы было невредимо. Поэтому Украина заинтересована в восстановлении зернового соглашения, но не уступать России в ее требованиях", – добавил он.

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