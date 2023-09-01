Восстановление зернового соглашения: кому оно выгоднее – России или Украине
Турецкие СМИ сообщили, что 4 сентября их президент Реджеп Эрдоган отправится в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным. Основной темой их разговора будет зерновое соглашение, из которого Россия вышла 17 июля. Его восстановление может быть важно и для Украины.
Такое мнение 24 Каналу предположил политолог-международник Максим Яли. Зерновые сейчас являются одной из самых больших частей доходов Украины.
Смотрите также "Зерновое соглашение" без Украины: как Россия пытается остановить атаки по кораблям в Черном море
Выгода от зерновой сделки
Украина показала свою готовность работать и без России. Речь идет о "временном коридоре" в Черном море для гражданских судов. Но здесь вопрос в цене страхования плавсредств и груза, подчеркнул Максим Яли. По его словам, это значительно удорожает украинскую продукцию.
"Если мы откроем альтернативный коридор, плата за страхование значительно растет. Будет очень трудно найти желающих, а те, которые найдутся, это отразится на цене украинского зерна и оно станет менее конкурентоспособным. Эти пути, которые используются через Дунайские порты, их россияне также бомбят, что уже привело к удорожанию стоимости за то же страхование", – пояснил он.
Максим Яли о зерновом соглашении: смотреть видео
Политолог-международник добавил, что за последний месяц была снижена динамика объемов экспорта зерна. Сейчас собирается новый урожай и возникает вопрос о его хранении.
"Ввиду того, что россияне поразили зерновую инфраструктуру Украины – элеваторы, трудно будет все это где-то хранить, чтобы было невредимо. Поэтому Украина заинтересована в восстановлении зернового соглашения, но не уступать России в ее требованиях", – добавил он.
Зерновое соглашение: основные новости
- 17 июля истек срок действия зернового соглашения. Тогда же Россия заявила о своем выходе из него. Украина сразу начала искать пути продолжения экспорта и отметила два варианта.
- Страна-агрессор начала террор, нанося удары по зерновой инфраструктуре Украины. В частности, больше всего доставалось южным регионам и Одесской области. Россияне целенаправленно целили по резервуарам с продукцией.
- Впоследствии Украина заявила о "временном коридоре" для гражданских судов, следующих из/в порты Черного моря. Так, 16 августа из порта Одессы вышел первый контейнеровоз после окончания зернового соглашения Joseph Schulte под флагом Гонконга с продовольственным грузом в 30 тысяч тонн.