Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что оккупанты пытались целенаправленно ударить по припортовой и портовой инфраструктуре – резервуарах с маслом и зерном.

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"Это и (ракеты – 24 Канал) Х-22, и "Ониксы". К сожалению, не удалось их поймать. Например, в порту Черноморска сгорело 60 тысяч (тонн – 24 Канал) украинского зерна – пшеницы, которая должна была быть загружена на многотоннажный корабль и идти в пункт назначения", – отметил Братчук.

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Кроме того, оккупанты попали в промышленный объект – в ангар с пиротехникой. Также ударили по ангару с табаком.

Цель врага была – попадать именно по этим объектам и, собственно, бить по жилым кварталам. Все ракеты, которые враг пытался пускать, их траекторию направлял именно так, чтобы они пролетали через жилые массивы,

– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

То есть, чтобы работала украинская ПВО и последствия сбивания ракет сказывались на людях.

Россияне атаковали Одесскую область в несколько волн. Поэтому спасатели сразу не могли приступить к ликвидации пожаров на местах попадания. Пожары уже потушены, сейчас устанавливается ущерб. А он немалый, ведь портовая инфраструктура недешевая.

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