Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что оккупанты пытались целенаправленно ударить по припортовой и портовой инфраструктуре – резервуарах с маслом и зерном.
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"Это и (ракеты – 24 Канал) Х-22, и "Ониксы". К сожалению, не удалось их поймать. Например, в порту Черноморска сгорело 60 тысяч (тонн – 24 Канал) украинского зерна – пшеницы, которая должна была быть загружена на многотоннажный корабль и идти в пункт назначения", – отметил Братчук.
Куда именно били россияне в Одесской области: смотрите видео
Кроме того, оккупанты попали в промышленный объект – в ангар с пиротехникой. Также ударили по ангару с табаком.
Цель врага была – попадать именно по этим объектам и, собственно, бить по жилым кварталам. Все ракеты, которые враг пытался пускать, их траекторию направлял именно так, чтобы они пролетали через жилые массивы,
– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
То есть, чтобы работала украинская ПВО и последствия сбивания ракет сказывались на людях.
Россияне атаковали Одесскую область в несколько волн. Поэтому спасатели сразу не могли приступить к ликвидации пожаров на местах попадания. Пожары уже потушены, сейчас устанавливается ущерб. А он немалый, ведь портовая инфраструктура недешевая.
Что известно о ночной атаке на Одесскую область
- Оккупанты в ночь на 19 июля одновременно ударили по Одесской области ракетами Х-22, Х-59, "Оникс" и дронами Shahed-136.
- Ракеты россияне запускали с Черного моря, а также из берегового комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Дроны-камикадзе враг выпускал также с оккупированного полуострова, а также из Краснодарского края. Всего во время массированной атаки по Украине оккупанты запустили 63 воздушных цели. Украинские военные сбили 23 "Шахеда", 13 "Калибров" и одну ракету Х-59.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что основным направлением удара была Одесская область.
- Жертв в результате атаки по области нет. Впрочем, известно о минимум 11 пострадавших. Среди них – 9-летний мальчик. Им оказали медпомощь. По словам мэра Одессы, подобной атаки раньше не было.