Ніяких зобов'язань перед Москвою: у МЗС пояснили повернення Росії до зернової угоди
Росія раптово погодилась знову приєднатися до чорноморської угоди щодо експорту зерна. На це вже відреагували у Міністерстві закордонних справ України.
У МЗС подякували ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Про це інформує 24 канал.
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У МЗС пояснили повернення Росії до зернової угоди
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що повернення Росії до виконання своїх зобов'язань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат.
Напередодні диктатор Владімір Путін сказав, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору у військових цілях.
Ніколенко наголосив, що Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. До того ж українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.
Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку,
– підкреслив речник МЗС.
Він додав, що ніяких нових зобов'язань, які виходили б за межі вже існуючих у зерновій угоді, наша держава не брала. Ніколенко вважає, що Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.
"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", – зазначив Ніколенко.
Що відомо про вихід Росії із зернової угоди
- Раніше Росія повідомила, що припиняє участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Згодом в ООН заявили, що домовленості залишаються чинними. Так, перевірка суден, які транспортують продовольство з українських портів, продовжиться.
- Ця заява Росії спричинила раптове зростання вартості зерна та пшениці у світі. Ціни досягли двотижневого максимуму.
- Попри заяви Кремля, за два дні пройшло 17 суден. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що ООН узгодила 8 кораблів на 3 листопада.
- 2 листопада президент Туреччини Ердоган заявив, що Росія погоджується знову приєднатися до чорноморської угоди щодо експорту зерна.
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