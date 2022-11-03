Ніяких зобов'язань перед Москвою: у МЗС пояснили повернення Росії до зернової угоди

Росія раптово погодилась знову приєднатися до чорноморської угоди щодо експорту зерна. На це вже відреагували у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС подякували ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Про це інформує 24 канал.

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У МЗС пояснили повернення Росії до зернової угоди

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що повернення Росії до виконання своїх зобов'язань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат.

Напередодні диктатор Владімір Путін сказав, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору у військових цілях.

Ніколенко наголосив, що Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. До того ж українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.

Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку,

– підкреслив речник МЗС.

Він додав, що ніяких нових зобов'язань, які виходили б за межі вже існуючих у зерновій угоді, наша держава не брала. Ніколенко вважає, що Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", – зазначив Ніколенко.

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