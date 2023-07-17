Зупинення "зернової угоди": Росія "відновила режим небезпечного району" у Чорному морі

Термін дії "зернової угоди" закінчується 17 липня. Після вибухів на Кримському мосту у росіян сталася істерика, тому окупанти заявили, що не планують продовжувати дію угоди.

Окрім того, у пропагандистських ЗМІ заявили, що Росія також "відкликає гарантії безпеки" судноплавства у Чорному морі. Акваторію ворог знову класифікує як "небезпечний район", повідомляє 24 Канал.

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Росія згортає "гуманітарний коридор" у морі

Після вибухів на Кримському мосту росіяни традиційно вдалися до погроз та шантажу. Не оминули й "зернову угоду". Хоча термін її дії закінчувався у понеділок, 17 липня, проте тривала робота над її продовженням. Пошкодження Кримського мосту змінило ситуацію.

МЗС Росії заявило, що "Чорноморська ініціатива", тобто угода на експорт зерна, припиняє своє функціонування з 18 липня. Крім того, продовжувати її не збираються, оскільки країна-агресор також розформовує спільний координаційний центр у Стамбулі, який контролював "зернову угоду".

Окупанти також цинічно заявили, що "Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря".

Росія відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря,

– цинічно заявили в МЗС Росії.

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