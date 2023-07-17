Остановка "зернового соглашения": Россия "восстановила режим опасного района" в Черном море

Срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. После взрывов на Крымском мосту у россиян произошла истерика, поэтому оккупанты заявили, что не планируют продолжать действие соглашения.

Кроме того, в пропагандистских СМИ заявили, что Россия также отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Акваторию враг снова классифицирует как "опасный район", сообщает 24 Канал.

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После взрывов на Крымском мосту россияне традиционно прибегли к угрозам и шантажу. Не обошли и "зерновое соглашение". Хотя срок ее действия истек в понедельник, 17 июля, однако продолжалась работа над ее продлением. Повреждение Крымского моста изменило ситуацию.

МИД России заявил, что "Черноморская инициатива", то есть соглашение на экспорт зерна, прекращает свое функционирование с 18 июля. Кроме того, продолжать ее не собираются, поскольку страна-агрессор также расформирует совместный координационный центр в Стамбуле, контролировавший "зерновое соглашение".

Оккупанты также цинично заявили, что "Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря".

Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря,

– цинично заявили в МИД России.

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