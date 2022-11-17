Додалася гуманітарна ініціатива від Зеленського, – Подоляк про продовження зернової угоди

Україні вдалося досягти чергового дипломатичного успіху. Сьогодні стало відомо, що зернову угоду продовжили ще на 120 днів.

Це – результат злагодженої роботи усіх учасників процесу. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Ефективна робота пана Кубракова з нашого боку. До речі, модерацією займався пан Єрмак особисто, тому що там було багато треків, які потребували модерації не тільки через Мінінфраструктури, але й набагато ширше коло міністерств, що брали в цьому участь", – наголосив Подоляк.

Він додає, що досить ефективно відпрацювали як турецька переговорна команда президента Туреччини Ердогана, так і команда Генсека ООН Гутерреша. Вони брали на себе й вирішували багато суперечливих моментів.

Сьогодні ми маємо ефективний зерновий коридор, який буде працювати далі й допоможе нам трохи вирішити питання вивозу зерна з території. Щоб наше сільське господарство працювало далі. Так, сьогодні воно трохи знищене, адже Херсонська, Миколаївська, частково Полтавська, Запорізька області під ударом. Але ми маємо врожай,

– зауважив радник ОП.

Що відомо про гуманітарну ініціативу Зеленського

Подоляк зауважив, що тепер з'явилася гуманітарна ініціатива президента Зеленського з точки зору підтримки африканських країн у продовольчій безпеці. Тепер ми відпрацьовуватимемо цей напрям додатково.

"Росія постійно говорить, що забезпечує продовольче рішення у країнах, які потерпають від голоду. Особливо на африканському континенті. Таким чином ми сьогодні навіть цю ініціативу перехоплюємо, – відзначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Зернова угода: коротко