Добавилась гуманитарная инициатива от Зеленского, – Подоляк о продлении зернового соглашения

Украине удалось добиться очередного дипломатического успеха. Сегодня стало известно, что зерновое соглашение продлили еще на 120 дней.

Это результат слаженной работы всех участников процесса. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Эффективная работа господина Кубракова с нашей стороны. Кстати, модерацией занимался господин Ермак лично, потому что там было много треков, которые нуждались в модерации не только через Мининфраструктуры, но и гораздо шире круг принимавших в этом участие министерств", – подчеркнул Подоляк.

Он добавляет, что достаточно эффективно отработали как турецкую переговорную команду президента Турции Эрдогана, так и команду Генсека ООН Гутерриша. Они брали на себя и решали множество противоречивых моментов.

Сегодня у нас есть эффективный зерновой коридор, который будет работать дальше и поможет нам немного решить вопрос вывоза зерна с территории. Чтобы наше сельское хозяйство работало дальше. Да, сегодня оно немного уничтожено, ведь Херсонская, Николаевская, частично Полтавская, Запорожская области под ударом. Но у нас есть урожай,

– заметил советник ОП.

Что известно о гуманитарной инициативе Зеленского

Подоляк отметил, что теперь появилась гуманитарная инициатива президента Зеленского с точки зрения поддержки африканских стран в продовольственной безопасности. Теперь мы будем отрабатывать это направление дополнительно.

"Россия постоянно говорит, что обеспечивает продовольственное решение в странах, страдающих голодом. Особенно на африканском континенте. Таким образом мы сегодня даже эту инициативу перехватываем, – отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Зерновое соглашение: коротко