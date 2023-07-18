Росія дуже залежить від Туреччини: чи зможе Ердоган вмовити Путіна повернутися в зернову угоду

Відхід Росії із зернової ініціативи важко назвати несподіваним. Попри це, Туреччині доведеться докласти багато зусиль, щоб повернути Путіна до цієї угоди.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що за виходом агресора із зернової ініціативи стоїть намагання шантажувати світ.

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Чи можлива зернова угода без Росії

В травні 2022 року The Times писали, що Британія розглядає можливість супроводжувати українські суда із зерном своїми військовими кораблями. Однак британський уряд швидко спростував ці чутки.

"Зараз офіційна позиція України, озвучена Володимиром Зеленським, полягає в тому, щоб зберегти зернову угоду і виконувати її без участі Росії. Це означає, що торгові кораблі з українських портів могли б супроводжувати турецькі військові кораблі", – пояснив політолог.

Як і коли може бути продовжена зерова ініціатива

Розвиток ситуації із зерновою ініціативою буде залежати від Туреччини. Її подальша доля вирішуватиметься на особистій зустрічі Реджепа Ердогана та Владіміра Путіна, яка має пройти в серпні.

"Скоріше за все, Туреччина спробує повернути Росію в зернову угоду. Тому що Росія не вийшла з неї, а лише призупинила свою участь у ній. Показово, що Дмітрій Пєсков не виключив повернення Росії до ініціативи, якщо її вимоги будуть виконані", – зазначив Фесенко.

Останні кілька місяців Росія гальмувала виконання зернової угоди . Тому, на думку Фесеснка, Україна має наполягати на спрощенні процедури перевірки вантажу, щоб Росія не могла штучно затягувати цей процес.

"Для Росії в цілому та для Путіна особисто дуже важливо зберегти дружні стосунки з Туреччиною. Росія набагато більше залежить від Туреччини, аніж Туреччина від Росії. Через це Путін може піти назустріч Ердогану", – переконаний політолог.

Володимир Фесенко про долю зернової ініціативи: дивіться відео