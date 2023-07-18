Россия очень зависит от Турции: сможет ли Эрдоган убедить Путина вернуться в зерновое соглашение

Уход России по зерновой инициативе сложно назвать неожиданным. Несмотря на это, Турции придется приложить много усилий, чтобы вернуть Путину к этому соглашению.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что за выходом агрессора из зерновой инициативы стоит попытка шантажировать мир.

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Возможна ли зерновая сделка без России

В мае 2022 года The Times писали, что Великобритания рассматривает возможность сопровождать украинские суда с зерном своими военными кораблями. Однако британское правительство быстро опровергло эти слухи.

"Сейчас официальная позиция Украины, озвученная Владимиром Зеленским, состоит в том, чтобы сохранить зерновую сделку и выполнять ее без участия России. Это означает, что торговые корабли из украинских портов могли сопровождать турецкие военные корабли", – пояснил политолог.

Как и когда может быть продлена зерная инициатива

Развитие ситуации с зерновой инициативой будет зависеть от Турции. Ее дальнейшая судьба будет решаться на личной встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, которая должна пройти в августе.

"Скорее всего, Турция попытается вернуть Россию в зерновую сделку. Потому что Россия не вышла из нее, а только приостановила свое участие в ней. Примечательно, что Дмитрий Песков не исключил возвращение России к инициативе, если ее требования будут выполнены", – отметил Фесенко.

Последние несколько месяцев Россия тормозила выполнение зерновой сделки . Поэтому, по мнению Фесенко, Украина должна настаивать на упрощении процедуры проверки груза, чтобы Россия не могла искусственно затягивать этот процесс.

"Для России в целом и Путина лично очень важно сохранить дружеские отношения с Турцией. Россия гораздо больше зависит от Турции, чем Турция от России. Поэтому Путин может пойти навстречу Эрдогану", – убежден политолог.

Владимир Фесенко о судьбе зерновой инициативы: смотрите видео