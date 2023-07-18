Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что за выходом агрессора из зерновой инициативы стоит попытка шантажировать мир.
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Возможна ли зерновая сделка без России
В мае 2022 года The Times писали, что Великобритания рассматривает возможность сопровождать украинские суда с зерном своими военными кораблями. Однако британское правительство быстро опровергло эти слухи.
"Сейчас официальная позиция Украины, озвученная Владимиром Зеленским, состоит в том, чтобы сохранить зерновую сделку и выполнять ее без участия России. Это означает, что торговые корабли из украинских портов могли сопровождать турецкие военные корабли", – пояснил политолог.
Как и когда может быть продлена зерная инициатива
Развитие ситуации с зерновой инициативой будет зависеть от Турции. Ее дальнейшая судьба будет решаться на личной встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, которая должна пройти в августе.
"Скорее всего, Турция попытается вернуть Россию в зерновую сделку. Потому что Россия не вышла из нее, а только приостановила свое участие в ней. Примечательно, что Дмитрий Песков не исключил возвращение России к инициативе, если ее требования будут выполнены", – отметил Фесенко.
"Для России в целом и Путина лично очень важно сохранить дружеские отношения с Турцией. Россия гораздо больше зависит от Турции, чем Турция от России. Поэтому Путин может пойти навстречу Эрдогану", – убежден политолог.
Как отреагировал мир на выход России из зерновой сделки
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудили выход страны-агрессорки из зерновой инициативы, отметив, что это решение может навредить миллионам людей по всему миру.
- Примечательно, что на демарш России негативно отреагировал даже Китай. В Пекине сначала призвали продлить зерновое соглашение, а уже впоследствии – вернуться к нему и разрешить противоречия путем диалога.
- Несмотря на то, что Путин поставил Эрдогана в неуместное положение, турецкий президент остался при мысли, что Россия скоро вернется для выполнения сделки.