Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что за выходом агрессора из зерновой инициативы стоит попытка шантажировать мир.

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Возможна ли зерновая сделка без России

В мае 2022 года The Times писали, что Великобритания рассматривает возможность сопровождать украинские суда с зерном своими военными кораблями. Однако британское правительство быстро опровергло эти слухи.

"Сейчас официальная позиция Украины, озвученная Владимиром Зеленским, состоит в том, чтобы сохранить зерновую сделку и выполнять ее без участия России. Это означает, что торговые корабли из украинских портов могли сопровождать турецкие военные корабли", – пояснил политолог.

Как и когда может быть продлена зерная инициатива

Развитие ситуации с зерновой инициативой будет зависеть от Турции. Ее дальнейшая судьба будет решаться на личной встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, которая должна пройти в августе.

"Скорее всего, Турция попытается вернуть Россию в зерновую сделку. Потому что Россия не вышла из нее, а только приостановила свое участие в ней. Примечательно, что Дмитрий Песков не исключил возвращение России к инициативе, если ее требования будут выполнены", – отметил Фесенко.

Важно! Последние несколько месяцев Россия тормозила выполнение зерновой сделки. Поэтому, по мнению Фесенко, Украина должна настаивать на упрощении процедуры проверки груза, чтобы Россия не могла искусственно затягивать этот процесс.

"Для России в целом и Путина лично очень важно сохранить дружеские отношения с Турцией. Россия гораздо больше зависит от Турции, чем Турция от России. Поэтому Путин может пойти навстречу Эрдогану", – убежден политолог.

Владимир Фесенко о судьбе зерновой инициативы: смотрите видео