Відносини дорожчі за мільйони: Зеленський і Дуда прокоментували "зернову" суперечку
Останнім часом у відносинах Польщі та України зросла напруга через "зернове" непорозуміння. Втім, президенти Зеленський і Дуда вважають, що воно не матиме великого впливу на дружбу між країнами.
Після того, як Єврокомісія скасувала ембарго на агроімпорт з України, Польща запровадила односторонню заборону. Президент Зеленський, коментуючи цю ситуацію, заявив, що вимушений захищати інтереси своєї держави, передає 24 Канал.
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Цивілізоване рішення України
Зеленський наголосив, що внаслідок заборони імпорту окремої агропродукції до країн ЄС Україна втратила сотні мільйонів доларів. Водночас лідер підкреслив, що відносини з Польщею дорожчі за ці гроші.
Президент закликав не перетворювати "зернову суперечку" у політичний концерт. За його словами, Україна планує вирішити це питання у юридичному ключі.
Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації,
– наголосив політик.
Зернова суперечка – лише короткий епізод
Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда не вірить, що юридична суперечка може суттєво вплинути на стосунки між країнами. Вони є занадто глибокими, аби їх могли зіпсувати "зернові" розбіжності.
Суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити,
– заявив Дуда.
Вихід існує
У польському уряді переконані, що вдасться знайти рішення зерновому питанню. Там вважають, що це стане можливо завдяки безпосердньому діалогу між державами.
Міністр сільського господарства Польщі зазначив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, за умов, що інтереси польських фермерів будуть захищені і українське зерно не потрапить до Польщі.
Імпорт зерна з України до Польщі: що відомо про конфлікт
- 15 вересня добіг кінця термін заборони Єврокомісії на імпорт чотирьох видів продукції з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Наступного дня три держави, серед них і Польща, вирішили продовжити односторонні обмеження.
- У відповідь Україна подала на ці країни позов до СОТ.
- Тоді у Польщі пригрозили, що розширять ембарго на інші види продуктів.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, цим самим зігравши на руку Росії. Президент Польщі Дуда своєю чергою порівняв Україну з потопельником, який намагаючись врятуватися від Росії, "хапається за усе, що може".