Згадуєш молитви й маєш 10 секунд, аби врятуватися, – відверте інтерв'ю ветерана АТО

Геннадій Беденко працює держінспектором на Львівській митниці. Зараз він займається протидією незаконному переміщенню наркотиків і зброї, а також боротьбою з контрабандою. Але на початку 2014 року, коли на українську землю вдерлися російські окупанти, Геннадій вирішив взяти до рук зброю та боронити мир.

Він без проблем погодився на інтерв'ю, але за однією умови: "Боже упаси вам писати, що я – герой війни. Герої – це мої бійці, які стояли під кулями на передовій, і не кожен повернувся живим".

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Не зміг сидіти вдома і просто спостерігати

Геннадій Беденко, як кадровий військовий, офіцер запасу та колишній співробітник "Митної варти", у серпні 2014 року сам пішов у військкомат. Він просто не міг сидіти вдома і спостерігати, як російські танки заходять на Донбас. У військкоматі чоловіка направили у 24-ОМБР імені Короля Данила, де він став заступником командира 5-батальйону й отримав позивний "Павук".

Їхній батальйон 2 місяці тренувався на полігоні, а вже з жовтня бійці будували лінію оборони на блок-постах Луганського напрямку – від Лисичанська й до Кримського.



Геннадій Беденко на передовій / Фото надані героєм інтерв'ю

Постійні обстріли та жахливий побут – це життя солдата

Я б ніколи в житті не повірив, що стану свідком того, як працює важка артилерія, як летять снаряди, як влучають "Гради" по будівлях мирних жителів.

А життя солдата – це постійні обстріли, коли згадуєш всі молитви й маєш до 10 секунд, аби заритися в землю.

А ще це – жахливий побут. Уявіть, люди по 2 – 4 місяці живуть в землі. Світла нема. Всередині пахне пилом, порохом, їжею, прокопченим одягом і відпаром людського тіла. А ще – миші, цілі полчища. Ти відкрив консерви поїсти, відвернувся врізати шматок хліба, а тут вже 2 миші своїми мордами залізли в ту банку.

Щодня я об'їжджав позиції, перевіряв, чи є запаси провізії, боєприпасів, дров, чи працює зв'язок. Я не герой, в окопах не сидів, але моя відповідальність – це бойова підготовка і психологічний стан бійців, яких у мене в підпорядкуванні було понад 500.



Бійці місяцями жили у польових умовах / Фото надані Геннадієм Беденком

Люди ламалися через день

Не всі були готові до війни. Випадки, коли люди ламалися, траплялись через день. Мобілізовані першими хвилями – це колишні водії маршруток, офіціанти. Скажімо, хтось ще вчора пас корів, подавав каву, сидів за комп'ютером, а тут – без спецпідготовки потрапив на позиції. І кожен реагував по-своєму.

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Якось з блок-поста "Ресторан" нам подзвонив старшина: у нас надзвичайна подія, молодий солдат у бліндажі взяв в руки гранату і почав плакати. Такі дії могли "забрати" інших бійців.

Поки ми їхали, старшина Іван Зайченя обняв того хлопця, затиснув гранту між собою і бійцем, та просив, щоб він не рухався. Коли ми прибули на блок-пост, юнак вже заспокоївся. Зайченя переконав, що йому треба відпочити.

Ми забрали його з позиції, сказавши: будеш вантажити зброю, ти потрібен там, де не стріляють. Говорили з ним лагідно, як мама з дитиною, і все обійшлося. Тому я не дивуюсь, що люди, які повернулись з АТО, не можуть адаптуватись. Саме тому часом ідуть на необдумані вчинки. З війни жодна людина не повертається такою ж, як раніше.



Люди повертаються з війни іншими / Фото надані Геннадієм Беденком

Найсмачніший борщ в житті, приготований "Боцманом"

А був у мене ще один боєць на 29-му блок-посту – Сергій Кулик – кулеметник "Боцман", досвідчений воїн, авторитетна людина, майстер на всі руки. Він завжди тримав дисципліну в підрозділі, жартував. Одного разу я приїхав до них, була люта зима, і Сергій покликав мене на борщ.

Та я такого смачного борщу як там, в житті не їв. І тоді я зрозумів, наскільки це хороші люди, пережили значно більше від мене. Стрільба, міни, диверсанти, а він сміється і буряки стругає. Йому з дому в посилках приправи передавали, бо він у нас power.



Борщ, приготований на передовій / Фото надані Геннадієм Беденком

Випадки затримання диверсантів та бойовика

14 грудня 2014 року старший солдат Саша Лободін з боєм затримав двох диверсантів, які вночі вийшли на позиції Новотошківки. Ті хлопці з Дніпра та Рубіжного. Спершу вони запевняли, що українці, а потім видали всю інформацію, де були розташовані їх позиції. Згодом їх обміняли на наших.

А перед Новим роком у 2015-му бійці-брати Олег та Віталій Погляди затримали бойовика, який полями переходив з окупованих територій на нашу.

Він наступав на міни, але через сніг, який знижував силу вибуху, вижив. Ним виявився заступник польового командира терористичного угрупування "Бетмен" Беднова, якого вбили самі бойовики у Луганську. Той, мабуть, теж зрозумів, що йому "підписали" смертельний вирок, і пішов в Україну.

Як шкарпетки допомагали рятуватися під час обстрілу

За це Олег та Віталій Погляди отримали ордени "За мужність III ступеня".

Вперше я потрапив під обстріл на початку грудня 2014 року, на 29-му блок-посту. Тільки приїхав, і тут почав працювати міномет "Васільок". Міни лягали, як їм хотілося. Всі втекли в бліндаж. Світла нема, суцільна темінь. Бійці орієнтувалися в бліндажі, а я ні. По солдатах було видно, що вони не бояться, а мені стало страшно.

Так, я молився, згадав "Отче наш", так, я попрощався в думках з рідними. У землянці, як на горе, піднялась страшна пилюка. Стовп бруду. Я руками з підлоги намацав якусь тканину, і притулив до обличчя, щоб через неї дихати.

Але потім, по запаху зрозумів, що то були чиїсь шкарпетки. Тепер, коли тут хтось скаржиться, що потрібно вдягати на вулиці стерильні маски, я собі думаю: люди, які ви ще щасливі.



Обстріли на Донбасі не були рідкістю / Фото надані Геннадієм Беденком

Always стали у нагоді на війні

Ніколи не уявляв, що Always можуть забезпечувати боєздатність підрозділу. Що для солдата головне? Бути в теплі, ситим і озброєним. А коли в тебе 4 дні мокре взуття – ногам кінець. Одного дня, в січні 2015-го, командир роти сказав, що на 29-му блок посту важкі бої. Він наказав їхати в Лисичанськ, закуповувати все необхідне.

От уявіть, білий день, і тут заходить в супермаркет бородатий дядько, у формі, з пістолетом, в касці та броніку. І починає скуповувати всі можливі вологі серветки й Always. Донині пам’ятаю, "три плюси". Люди були ошелешені, але мені не було соромно.

Я для своїх хлопців готовий був землю перевернути. Ми це купили, розвозили по підрозділах, і люди мали спокій на 3 – 4 дні. У берцях – сухо і тепло.

Війна не лише забирає, але й дарує друзів

На одному з блок-постів у хлопців жив гусак. Якийсь приблуда. Але наші його пожаліли й бульйон з нього не варили. На знак подяки він став помічником вартового: стежив, щоб той правильно ніс службу і не спав. Міг його вщипнути, злісно шипів на чужих. А потім його вбило під час танкового обстрілу. Шкода, класний був гусачок.



Гусак теж "ніс службу" / Фото надані Геннадієм Беденком

Також на опорному пункті Орєхово жив коричневий пес. Звали його Паштет. Якось він побіг собі гуляти, і потрапив на сигнальні міни. Вони не вбивають, а попереджають про небезпеку. Відповідно, між нашими бійцями та бойовиками почалася стрілянина. Паштет повернувся, але поранений і весь в крові.

Не знаю, чию кулю він зловив. Але всі були щасливі, що живий. Його перебинтували й більше він далеко не бігав.



Пес Паштет, який отримав поранення / Фото надані Геннадієм Беденком

А на позиції в Новотошківці жив вівчар. Він виглядав як вовк. Господар, залишаючи його бійцям, казав, що він дуже злий. Але в умовах війни собака ніколи не проявляла агресії, він знайшов свою зграю – сильних самців, і поводився, як з рівними.

Загибель діда Омана

27 листопада 2014 року в підрозділі сталася трагедія – механік-водій гусеничної машини Роман Мусій наступив на міну. Внаслідок важкої травми Роману відірвало ногу, він загинув. А 2 дні до цього я запитав, чому на його МТ-ЛБ (багатоцільовий плаваючий бронетранспортер – 24 канал) є напис "Дід оман".

Він сказав: "Мені тільки 45, але вже маю 2 внучки, і одна з них не вимовляє "р". Тож, коли сідає на коліна, каже: діду Оман".

Ото я собі потім уявив, як тій дитині скажуть, що діда вже нема, що все – омана. А машину його ніхто вже не рухав. Вона так і залишилась воювати з написом "дід Оман".



Авто "Діда Омана" на війні / Фото надані Геннадієм Беденком

Після війни ми стали ще більше українцями

Мій батько народився у Луганську, мама – в Рубіжному. Моя сім'я, оскільки батько був військовим, об'їхала весь колишній союз. Але, коли у Рубіжному я знайшов зруйновану садибу моєї бабці, де проводив літні канікули, мене прорвало.

Ось ціна війни – зруйновані хати, тимчасово втрачені території, людські жертви. Але ми стали більш згуртованими. Я сам почав розмовляти тільки українською і зрозумів, аби не втратити державу, треба самому бути патріотом.

Згадайте Францію чи Німеччину, вони пережили важкі часи, майже руйнацію, допоки стали могутніми державами. А знаєте, як у США тренують "морських котиків"? Людині зв'язують руки, щиколотки й кидають в басейн з триметровою глибиною. Щоб врятуватись, бійцю потрібно торкнутися дна, відштовхнутись і так виплисти на поверхню.

Ця вправа не потребує особливої сили. Головне тут – не панікувати в складній ситуації, вміти опановувати себе. Може, і нам слід брати з них приклад.

Авторка інтерв'ю: Тетяна Самотий