Жінка з Волині, яка тримала в рабстві трьох чоловіків, заявила, що один з них ґвалтував телят

Волинянка, яка тримала трьох чоловіків в трудовому рабстві, розповіла нові подробиці справи. 60-річна жінка заявила, що один чоловік ґвалтував телят.

Моторошні подробиці жінка розповіла у суді Луцька. Вона наголосила, що підтвердити факт ґвалтування тварини можуть свідки.

Важливо Погрожувала силою: на Волині жінка тримала в рабстві трьох чоловіків

Чому жінка утримувала чоловіків

Волинянка Ніна Заболотських пояснила, що працювати до неї чоловіки приходили самі. Та замість допомоги – вони лиш знущались з її худоби. А один чоловік, як запевняє жінка, навіть ґвалтував телят. В результаті такого знущання одне теля померло, а в іншого – пошкоджений хребет.

Є свідки. Буде доведено, що він дійсно мав, як то кажуть, надприродньою тягою до худоби,

– запевнила Заболотських.

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Що відомо про трудове рабство на Волині

Правоохоронці встановили, що 60-річна жителька села Вербаїв незаконно утримувала 3 чоловіків та змушувала їх працювати. Вона пропонувала роботу та обіцяла, що заплатить.

Чоловіки мали доглядати велику рогату худобу, але потрапили у пастку. Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами.

але потрапили у пастку. Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами. За виконану роботу з ними, звісно, так і не розрахувалися. Натомість жінка обіцяла влаштувати фізичну розправу, якщо працівники залишать територію господарства.

Жінці оголосили підозри за статтями про торгівлю людьми, викрадення, привласнення та вимагання документів. За скоєне їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.