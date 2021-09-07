Моторошні подробиці жінка розповіла у суді Луцька. Вона наголосила, що підтвердити факт ґвалтування тварини можуть свідки.

Важливо Погрожувала силою: на Волині жінка тримала в рабстві трьох чоловіків

Чому жінка утримувала чоловіків

Волинянка Ніна Заболотських пояснила, що працювати до неї чоловіки приходили самі. Та замість допомоги – вони лиш знущались з її худоби. А один чоловік, як запевняє жінка, навіть ґвалтував телят. В результаті такого знущання одне теля померло, а в іншого – пошкоджений хребет.

Є свідки. Буде доведено, що він дійсно мав, як то кажуть, надприродньою тягою до худоби,

– запевнила Заболотських.

Що сказала жінка у суді: дивіться відео

Що відомо про трудове рабство на Волині

Правоохоронці встановили, що 60-річна жителька села Вербаїв незаконно утримувала 3 чоловіків та змушувала їх працювати. Вона пропонувала роботу та обіцяла, що заплатить.

Чоловіки мали доглядати велику рогату худобу, але потрапили у пастку. Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами.

але потрапили у пастку. Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами. За виконану роботу з ними, звісно, так і не розрахувалися. Натомість жінка обіцяла влаштувати фізичну розправу, якщо працівники залишать територію господарства.

Зверніть увагу! Жінці оголосили підозри за статтями про торгівлю людьми, викрадення, привласнення та вимагання документів. За скоєне їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.