Моторошні подробиці жінка розповіла у суді Луцька. Вона наголосила, що підтвердити факт ґвалтування тварини можуть свідки.
Важливо Погрожувала силою: на Волині жінка тримала в рабстві трьох чоловіків
Чому жінка утримувала чоловіків
Волинянка Ніна Заболотських пояснила, що працювати до неї чоловіки приходили самі. Та замість допомоги – вони лиш знущались з її худоби. А один чоловік, як запевняє жінка, навіть ґвалтував телят. В результаті такого знущання одне теля померло, а в іншого – пошкоджений хребет.
Є свідки. Буде доведено, що він дійсно мав, як то кажуть, надприродньою тягою до худоби,
– запевнила Заболотських.
Що сказала жінка у суді: дивіться відео
Що відомо про трудове рабство на Волині
- Правоохоронці встановили, що 60-річна жителька села Вербаїв незаконно утримувала 3 чоловіків та змушувала їх працювати. Вона пропонувала роботу та обіцяла, що заплатить.
- Чоловіки мали доглядати велику рогату худобу, але потрапили у пастку. Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами.
- За виконану роботу з ними, звісно, так і не розрахувалися. Натомість жінка обіцяла влаштувати фізичну розправу, якщо працівники залишать територію господарства.