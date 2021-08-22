Як чоловіки потрапили у пастку

Жінка шукала чоловіків на ринках та автостанціях Луцька. Вона пропонувала роботу та обіцяла, що заплатить.

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Основна робота полягала у тому, щоб доглядати велику рогату худобу. Чоловіки погодились, але потрапили у справжню пастку.



Діяльність жінки вже припинили / Фото Нацполіції

Поселила з тваринами

Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами.



Місце, де перебували чоловіки / Фото Нацполіції



Чоловіків звільнили з рабства / Фото Нацполіції

За виконану роботу з ними, звісно, так і не розрахувалися. Натомість жінка обіцяла влаштувати фізичну розправу, якщо працівники залишать територію господарства.

Важливо! За скоєне жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Незаконну діяльність жінки припинили. Їй оголосили підозри за статтями про торгівлю людьми, викрадення, привласнення та вимагання документів

Чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, звільнили.