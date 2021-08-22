Як чоловіки потрапили у пастку
Жінка шукала чоловіків на ринках та автостанціях Луцька. Вона пропонувала роботу та обіцяла, що заплатить.
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Основна робота полягала у тому, щоб доглядати велику рогату худобу. Чоловіки погодились, але потрапили у справжню пастку.
Діяльність жінки вже припинили / Фото Нацполіції
Поселила з тваринами
Жінка відвозила чоловіків до господарських приміщень, а потім забирала в них документи. Жили постраждалі у хліві разом із тваринами.
Місце, де перебували чоловіки / Фото Нацполіції
Чоловіків звільнили з рабства / Фото Нацполіції
За виконану роботу з ними, звісно, так і не розрахувалися. Натомість жінка обіцяла влаштувати фізичну розправу, якщо працівники залишать територію господарства.
Незаконну діяльність жінки припинили. Їй оголосили підозри за статтями про торгівлю людьми, викрадення, привласнення та вимагання документів
Чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, звільнили.