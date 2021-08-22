Как мужчины попали в ловушку
Женщина искала мужчин на рынках и автостанциях Луцка. Она предлагала работу и обещала, что заплатит.
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Основная работа заключалась в том, чтобы ухаживать за крупным рогатым скотом. Мужчины согласились, но попали в настоящую ловушку.
Деяльность женщины уже прекратили / Фото Нацполиции
Поселила с животными
Женщина отвозила мужчин в хозяйственные помещения, а потом забирала у них документы. Жили пострадавшие в хлеву вместе с животными.
Место, где находились мужчины / Фото Нацполиции
Мужчин освободили из рабства / Фото Нацполиции
За проделанную работу с ними, конечно, так и не рассчитались. Взамен женщина обещала устроить физическую расправу, если работники покинут территорию хозяйства.
Незаконную деятельность женщины пресекли. Ей объявили подозрения по статьям о торговле людьми, похищении, присвоении и вымогательстве документов
Мужчин, находившихся в трудовом рабстве, освободили.