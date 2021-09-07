Жуткие подробности женщина рассказала в суде Луцка. Она подчеркнула, что подтвердить факт изнасилования животных могут свидетели.

Важно Угрожала силой: на Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин

Почему женщина удерживала мужчин

Волынянка Нина Заболотских пояснила, что работать к ней мужчины приходили сами. Но вместо помощи – они лишь издевались над ее скотом. Один человек, как уверяет женщина, даже насиловал телят. В результате такого издевательства один теленок умер, а у другого – поврежден позвоночник.

Есть свидетели. Будет доказано, что он действительно имел, как говорится, неестественную тягу к скоту,

– заверила Заболотских.

Что сказала женщина в суде: смотрите видео

Что известно о трудовом рабстве на Волыни

Правоохранители установили, что 60-летняя жительница села Вербаев незаконно удерживала 3 мужчин и заставляла их работать. Она предлагала работу и обещала, что заплатит.

Мужчины должны были ухаживать за крупным рогатым скотом , но попали в ловушку. Женщина отвозила мужчин в хозяйственные помещения, а затем забирала у них документы. Жили пострадавшие в хлеву вместе с животными.

, но попали в ловушку. Женщина отвозила мужчин в хозяйственные помещения, а затем забирала у них документы. Жили пострадавшие в хлеву вместе с животными. За выполненную работу с ними, конечно, так и не рассчитались. Зато женщина обещала устроить физическую расправу, если работники покинут территорию хозяйства.

Обратите внимание! Женщине объявили подозрения по статьям о торговле людьми, похищении, присвоении и вымогательстве документов. За содеянное ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.