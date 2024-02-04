У Житомирі собака приніс людську ногу до гаражів: що каже поліція про моторошну знахідку

У Житомирі на території гаражного кооперативу виявили ногу. Людську кінцівку туди приніс собака.

Жахливий інцидент стався у мікрорайоні Крошні. Собака приніс людську ногу у ніч з 2 на 3 лютого, а правоохоронці отримали повідомлення про знайдену кінцівку вранці того ж дня.

Читайте також У Польщі затримали українців: ховали рештки немовляти у мішку на балконі

Що відомо про інцидент

Директор гаражного кооперативу заявив, що собака приніс туди кінцівку напередодні вночі, згідно із записами відеокамер. На території кооперативу працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці задокументували усі обставини події та вилучили речові докази. Кінцівку було скеровано для проведення відповідних досліджень,

– мовиться у повідомленні.

Було відкрите кримінальне провадження, попередньо за фактом умисного вбивства (стаття 115). Наразі проводяться слідчі дії та з'ясовуються всі обставини. Правоохоронці закликали всіх, хто щось знає про цей інцидент, звертатися до Житомирського районного управління поліції.

Схожий випадок був у Києві