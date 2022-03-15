"Жнива" російської війни: як отримати компенсацію за втрачене житло

Наразі відсутній нормативно-правовий документ, що визначає механізм компенсації постраждалим за житлові будинки або квартири, зруйновані через військову агресію Російської Федерації. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Які документи підготувати

Водночас збройна агресія РФ щодо територіальної цілісності України в Донецькій і Луганській областях триває з 2014 року, тож можна припустити, що механізм, який діє стосовно цих областей, запровадять найближчим часом і для всієї України.

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Відповідно до пункту 16 Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №947 від 18. 12. 2013 року (далі – Порядок), для отримання грошової компенсації заявники або їхні представники подають на розгляд органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем розташування житла такі документи на кожен окремий об'єкт нерухомості:

заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ, та про виплату грошової компенсації за формою згідно з додатком 2 Порядку;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли заявником є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган контролю і має відмітку в паспорті громадянина України);

інформацію (інформаційну довідку або копію витягу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності в заявника на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації.

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Як і скільки компенсує держава

Надалі органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільні адміністрації населених пунктів ухвалюють протягом п'яти календарних днів із дня надходження заяви рішення про проведення обстеження житла або надають заявнику чи його представнику змогу усунути недоліки в поданих документах та ухвалюють протягом п'яти календарних днів із дня надходження доопрацьованих документів рішення про проведення обстеження житла, про що повідомляють заявника або його представника зворотними каналами зв'язку, зазначеними в заяві.

Обстежити житло, зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ, мають у строк не більше ніж 30 календарних днів із моменту ухвалення відповідного рішення.

Розмір грошової компенсації визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, відповідно до місця розташування житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно (але не більш, ніж 300 тисяч гривень за один об'єкт зруйнованого житла).

Слід зауважити, що у своїй заяві від 9 березня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував: "Орієнтовно вже за тиждень у застосунку Дія ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене й зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії".

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