Вони усі разом створили монстра, який загрожує цивілізації. Війна з Україною – це точка неповернення для них усіх.

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Росію чекає занепад

Уже немає способу відвернути неминучий занепад та забуття Росії на довгі роки. Але протестувальники можуть поборотися за те, щоб уникнути найбільш жахливих сценаріїв.

У разі успіху вони щонайменше зможуть врятувати себе ж від неймовірних страждань, подібних до 1930-х років. Вони також зможуть врятувати Росію від повного і швидкого самознищення, яке путінізм цілком може влаштувати. Вони можуть зменшити страждання інших країн, тобто нас. Тому для нас ці протести вигідні.

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Протести не змінять Росію

Але ці протести не роблять їх "іншими росіянами". Уже занадто пізно ставати "іншими". Успіх протестів (скоріше, гіпотетичний наразі) може створити крихітний шанс на появу справді інших росіян у наступних поколіннях.

Але зараз немає ніяких інших росіян, крім тих, які довели до цієї війни.

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