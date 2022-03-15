"Жатва" российской войны: как получить компенсацию за утраченное жилье

На данный момент отсутствует нормативно-правовой документ, что определяет механизм компенсации пострадавшим за жилые дома или квартиры, разрушенные из-за военной агрессии Российской Федерации. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Какие документы подготовить

В то же время вооруженная агрессия РФ относительно территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях длится с 2014 года, поэтому можно предположить, что действующий механизм в отношении этих областей внедрят в ближайшее время и для всей Украины.

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В соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №947 от 18. 12. 2013 года (далее – Порядок), для получения денежной компенсации заявители или их представители подают на рассмотрение органов местного самоуправления, а в случае их отсутствия – соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов по месту нахождения жилья такие документы на каждый отдельный объект недвижимости:

заявление о проведении обследования жилья, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванного вооруженной агрессией РФ, и о выплате денежной компенсации по форме согласно приложению 2 Порядка;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус;

копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документов с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (кроме случаев, когда заявителем является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщило об этом соответствующему органу контроля и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);

информацию (информационную справку или копию выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие права собственности у заявителя на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья и выплате денежной компенсации.

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Как и сколько компенсирует государство

В дальнейшем органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации населенных пунктов принимают в течение пяти календарных дней со дня поступления заявления решение о проведении обследования жилья или предоставляют заявителю или его представителю возможность устранить недостатки в поданных документах и ​​принимают в течение пяти календарных дней со дня поступления доработанных документов решение о проведении обследования жилья, о чем сообщают заявителю или его представителю обратными каналами связи, указанными в заявлении.

Обследовать жилье, разрушенное в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ, должны в срок не более 30 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

Размер денежной компенсации определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, в соответствии с местоположением жилья, действующим на дату утверждения обобщенного списка соответственно (но не более 300 тысяч гривен за один объект разрушенного жилья).

Следует отметить, что в своем заявлении от 9 марта 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал: "Ориентировочно уже через неделю в приложении Дия мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дии.

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