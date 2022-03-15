Ще до початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України бізнес продумував різні плани: як бути, якщо "щось" таки почнеться.

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Бізнес працює

Європейська Бізнес Асоціація провела коротке опитування щодо того, як працюють наразі членські компанії.

Так, 17% компаній повідомили, що працюють у повному обсязі, 16% обмежили географію своєї діяльності, 19% були змушені закрити частину офісів/торгових точок/відділень.

Інші 29% компаній наразі не працюють, а 27% призупинили, втім хочуть відновлювати свою діяльність. Тільки 1% має в планах закривати свій бізнес.

Наприклад, багато банків перенесли свої серверні та інші технічні потужності в більш безпечні місця для забезпечення всіх платежів та проведення всіх операцій своїх клієнтів. Нацбанк дозволив розміщувати сервера навіть закордоном, щоб всі українці, які вивезли своїх дітей та старших батьків закордон, могли спокійно користуватися своїми картками.

Більшість компаній, продовжують виплачувати заробітну плату співробітникам у повному обсязі, або ж навіть з додатковими або авансовими виплатами, забезпечують витрати команді на релокацію. Деякі для підтримки своїх співробітників виплатили заробітну плату на місяць або більше вперед.

Звичайно, є і ті компанії, які не мають можливості заплатити своїм працівникам.

Все для перемоги

Більшість бізнесів також надають різноманітну підтримку армії чи теробороні. Допомагають фінансово, підтримують працівників, що захищають країну, постачають продукцію, ліки тощо.

Бізнес в Україні має по можливості продовжувати працювати для забезпечення стабільності та стійкості економіки нашої держави, адже це наш обов’язок перед тими, хто на передовій!