Зібрати дрон вдома: думка українського виробника БпЛА

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров нещодавно запропонував громадянам збирати безпілотники вдома самостійно, пройшовши перед тим необхідне навчання. Наскільки життєстійка ця ідея, написав підприємець і волонтер Юрій Голик, який з партнерами зібрав команду інженерів-розробників дронів.

У фейсбуці він прокоментував ініціативу Михайла Федорова і назвав це раціональним рішенням, а також пояснив, чому.

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Підприємець займається волонтерством з 2014 року. На рахунку його команди – унікальні проєкти, як, наприклад, проєкт створення системи відеоспостереження в районі Пісків, Опитного і Водяного. З новим, повномасштабним етапом війни, співробітники одного з підприємств Голика у повному складі стали на захист країни і з часом усвідомили жорстку нестачу безпілотників. Тож він зосередився не тільки на постачанні військовим готового екіпірування, обладнання та зброї, а й стартував із командою створення українських дронів.

Навчалися самі, дивилися навчальні відео в інтернеті, допомагали знайомі. Залучили до роботи колишніх авіамоделістів. Ділилися досвідом та зв'язками наші авіарозвідники. На сьогодні у нас на фінальній стадії кілька проєктів з крилами. І вже кілька місяців випускаємо за свої кошти й передаємо різним підрозділам низку видів квадрокоптерів. Від стандартних моделей-конструкторів до власних розробок,

– зазначає Юрій Голик.

Команда створює низку видів квадрокоптерів – від стандартних моделей-конструкторів до власних розробок / Фото Юрія Голика

Команда постійно працює над удосконаленням модифікацій, випуском нових моделей та виводом їх у серійне виробництво. Зараз вже випускають декілька видів бомберів і дрони-камікадзе. Паралельно підприємець інвестує в перспективні і потенційно ефективні розробки інших команд, які працюють для фронту. Потреба величезна і постійна, тому ідею масштабувати виробництво дронів, залучивши до нього якомога більше людей, підтримує безапеляційно.

"Будь-який шлях починається з першого невеликого кроку. Ви можете не вірити в ідею Михайла Федорова збирати безпілотники вдома. Звичайно, є нюанси, але той факт, що в ній більше раціонального, абсолютно очевидний. З такої ідеї виростуть не тисячі окремих людей, які збирають безпілотники, а сотні різних рівнів команд, які поставлять це на потік", – підкреслив у своєму дописі підприємець.