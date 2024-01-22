Собрать дрон дома: мнение украинского производителя БпЛА

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров недавно предложил гражданам собирать беспилотники дома самостоятельно, пройдя перед этим необходимое обучение. Насколько жизнестойка эта идея, написал предприниматель и волонтер Юрий Голик, который с партнерами собрал команду инженеров-разработчиков дронов.

В фейсбуке он прокомментировал инициативу Михаила Федорова и назвал это рациональным решением, а также объяснил почему.

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Предприниматель занимается волонтерством с 2014 года. На счету его команды – уникальные проекты, как, например, проект создания системы видеонаблюдения в районе Песков, Опытного и Водяного. С новым, полномасштабным этапом войны сотрудники одного из предприятий Голика в полном составе встали на защиту страны и со временем осознали жесткую нехватку беспилотников. Он сосредоточился не только на снабжении военных готовой экипировкой, оборудованием и оружием, но и стартовал с командой создания украинских дронов.

Учились сами, смотрели обучающие видео в интернете, помогали знакомые. Привлекли к работе бывших авиамоделистов. Делились опытом и связями наши авиаразведчики. На сегодняшний день у нас на финальной стадии несколько проектов с крыльями. И уже несколько месяцев выпускаем за свои средства и передаем разным подразделениям ряд видов квадрокоптеров. От стандартных моделей-конструкторов до собственных разработок,

– отмечает Юрий Голик.

Команда выпускает ряд видов квадрокоптеров – от стандартных моделей-конструкторов до собственных разработок / Фото Юрия Голика

Команда постоянно работает над усовершенствованием модификаций, выпуском новых моделей и выводом их в серийное производство. Сейчас уже выпускают несколько видов бомберов и дроны-камикадзе. Параллельно предприниматель инвестирует в перспективные и потенциально эффективные разработки других команд, работающих для фронта. Потребность огромная и постоянная, поэтому идею масштабировать производство дронов, привлекая к нему как можно больше людей, поддерживает безапелляционно.

"Любой путь начинается с первого небольшого шага. Вы можете не верить в идею Михаила Федорова собирать беспилотники дома. Конечно, есть нюансы, но тот факт, что в ней больше рационального, совершенно очевиден. Из такой идеи вырастут не тысячи отдельных людей, которые собирают беспилотники, а сотни разных уровней команд, которые поставят это на поток", – подчеркнул в своем посте предприниматель.