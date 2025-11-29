Чи йде в Україну метеорологічна зима: синоптик відповів

Температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими не очікується, значних морозів найближчим часом не буде.

Таку інформацію повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на етер Ранок.LIVЕ.

Дивіться також Як зміниться погода на вихідних

Чи буде справжня зима невдовзі?

За словами синоптика, атмосферний фронт приніс в Україну невеликі опади, проте надалі дощів наразі не очікується. Значних та сталих морозів також поки не передбачається, тому метеорологічної зими ще не буде.

Казати, що зима прийшла можна, коли середньодобові значення температури знижуються нижче 0 градусів. Наразі ми не бачимо таких значень. Хоча подекуди в Карпатах зберігається незначний сніговий покрив висотою 1 – 3 сантиметри,

– пояснив синоптик.

Довідково. Метеорологічну зиму визначають не за календарем, а за середньодобовою температурою повітря. Вона триває до моменту, коли температура знову стабільно переходить у плюс.

Як розпочнеться грудень?