Чи йде в Україну метеорологічна зима: синоптик відповів
- Температурний фон наразі вищий за норму, тому метеорологічної зими поки не очікується.
- Справжня зима настає, коли середньодобова температура знижується нижче 0 градусів.
Температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими не очікується, значних морозів найближчим часом не буде.
Таку інформацію повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на етер Ранок.LIVЕ.
Чи буде справжня зима невдовзі?
За словами синоптика, атмосферний фронт приніс в Україну невеликі опади, проте надалі дощів наразі не очікується. Значних та сталих морозів також поки не передбачається, тому метеорологічної зими ще не буде.
Казати, що зима прийшла можна, коли середньодобові значення температури знижуються нижче 0 градусів. Наразі ми не бачимо таких значень. Хоча подекуди в Карпатах зберігається незначний сніговий покрив висотою 1 – 3 сантиметри,
– пояснив синоптик.
Довідково. Метеорологічну зиму визначають не за календарем, а за середньодобовою температурою повітря. Вона триває до моменту, коли температура знову стабільно переходить у плюс.
Як розпочнеться грудень?
Раніше повідомлялося, що грудень у перші тижні буде доволі теплим, сильних морозів чекати не варто. Через потепління клімату цей місяць останнім часом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.
Тобто середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, радше за все буде вищою за кліматичну норму. Водночас сильних опадів у цей період наразі теж очікувати не варто.
Утім, загалом, як повідомляв синоптик Ігор Кібальчич, зима 2025 – 2026 років радше за все буде помірно теплою. Цього року у відповідний період варто чекати вдосталь опадів та місцями сильні морози.