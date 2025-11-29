Идет ли в Украину метеорологическая зима: синоптик ответил
- Температурный фон пока выше нормы, поэтому метеорологической зимы пока не ожидается.
- Настоящая зима наступает, когда среднесуточная температура снижается ниже 0 градусов.
Температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Поэтому пока метеорологической зимы не ожидается, значительных морозов в ближайшее время не будет.
Такую информацию сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на этер Ранок.LIVЕ.
Будет ли настоящая зима вскоре?
По словам синоптика, атмосферный фронт принес в Украину небольшие осадки, однако в дальнейшем дождей пока не ожидается. Значительных и устойчивых морозов также пока не предвидится, поэтому метеорологической зимы еще не будет.
Говорить, что зима пришла можно, когда среднесуточные значения температуры снижаются ниже 0 градусов. Сейчас мы не видим таких значений. Хотя кое-где в Карпатах сохраняется незначительный снежный покров высотой 1 – 3 сантиметра,
– пояснил синоптик.
Справочно. Метеорологическую зиму определяют не по календарю, а по среднесуточной температуре воздуха. Она длится до момента, когда температура снова стабильно переходит в плюс.
Как начнется декабрь?
Ранее сообщалось, что декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов ждать не стоит. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.
То есть среднемесячная температура в декабре, согласно предварительным подсчетам, скорее всего будет выше климатической нормы. В то же время сильных осадков в этот период пока тоже ожидать не стоит.
Впрочем, в целом, как сообщал синоптик Игорь Кибальчич, зима 2025 – 2026 годов скорее всего будет умеренно теплой. В этом году в соответствующий период стоит ждать достаточно осадков и местами сильные морозы.