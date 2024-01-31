Орбану вже все сказали, – політтехнолог припустив, чи зірве прем'єр допомогу Україні від ЄС
Лідери Європейського Союзу зобов'язуються продовжувати надавати допомогу Україні. 1 лютого високопосадовці мають схвалити пакет на 50 мільярдів євро, щоб покрити витрати блоку на наступні 4 роки.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан навряд цього разу блокуватиме виділення коштів. У разі не схвалення на нього чекає економічна війна з Євросоюзом. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що ситуація з наданням додаткових 5 мільярдів євро військової допомоги дещо гірша.
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Яка ситуація з основною допомогою
Зазначимо, 50 мільярдів євро можна буде витратити лише на економіку та гуманітарні цілі. Військової допомоги там мізерна частина – це критичний момент. Оскільки у США не можуть погодити виділення Україні 61,4 мільярда євро на потреби війська, а зброя нам потрібна вже.
Я думаю, вже погоджено, що всі рішення будуть ухвалені. Імовірність дуже велика. Уже завдано всіх ударів. Уже все сказали. Усі вимоги висунули,
– сказав політтехнолог.
Проте якщо Орбан на саміті раптово вирішить змінити позицію і зірвати допомогу Україні, це розпочне справжню економічну війну між Євросоюзом та Угорщиною. Керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта, що спричинить обвалення курсу угорського форинта і знизить інвестиційну привабливість Угорщини.
Яка ситуація з додатковою допомогою
Політтехнолог припустив, що ситуація з виділенням для України додаткових 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру на нагальні потреби у забезпеченні війська зовсім протилежна. Немає гарантій, що даний пакет погодили з Віктором Орбаном.
У статті Reuters ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках – це все ще є предметом обговорення. Тому 50 мільярдів євро вже майже факт, 5 мільярдів євро поки ні,
– сказав Михайло Шейтельман.
Віктор Орбан розблокував допомогу Україні: що відомо
- Лідери 26 держав-членів Європейського союзу дійшли політичної згоди стосовно виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.
- Однак згодом прем'єр Угорщини наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні.
- Потім Будапешт запропонував країнам-членам Європейського союзу розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину від ухваленої суми.
- А вже 27 січня Угорщина направила до ЄС пропозицію, яка свідчить про готовність використати бюджет блоку для допомоги Україні й випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для його фінансування, якщо будуть додані інші "застереження".