Орбану уже все сказали, – политтехнолог предположил, сорвет ли премьер помощь Украине от ЕС
Лидеры Европейского Союза обязуются продолжать оказывать помощь Украине. 1 февраля чиновники должны одобрить пакет на 50 миллиардов евро, чтобы покрыть расходы блока на следующие 4 года.
Премьер Венгрии Виктор Орбан вряд ли на этот раз будет блокировать выделение средств. В случае не одобрения его ждет экономическая война с Евросоюзом. Таким предположением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что ситуация с предоставлением дополнительных 5 миллиардов евро военной помощи несколько хуже.
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Какова ситуация с основной помощью
Отметим, 50 миллиардов евро можно будет потратить только на экономику и гуманитарные цели. Военной помощи там мизерная часть – это критический момент. Поскольку в США не могут согласовать выделение Украине 61,4 миллиарда евро на нужды армии, а оружие нам нужно уже.
Я думаю уже согласовано, что все решения будут приняты. Вероятность очень велика. Уже нанесены все удары. Уже все сказали. Все требования выдвинули,
– сказал политтехнолог.
Однако если Орбан на саммите внезапно решит изменить позицию и сорвать помощь Украине, это начнет настоящую экономическую войну между Евросоюзом и Венгрией. Руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта, что повлечет обрушение курса венгерского форинта и снизит инвестиционную привлекательность Венгрии.
Какова ситуация с дополнительной помощью
Политтехнолог предположил, что ситуация с выделением для Украины дополнительных 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на неотложные нужды в обеспечении войска совсем противоположная. Нет гарантий, что данный пакет согласовали с Виктором Орбаном.
В статье Reuters идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках – это все еще является предметом обсуждения. Поэтому 50 миллиардов евро уже почти факт, но 5 миллиардов евро пока нет,
– сказал Михаил Шейтельман.
Виктор Орбан разблокировал помощь Украине: что известно
- Лидеры 26 государств-членов Европейского союза пришли к политическому согласию относительно выделения Украине помощи в размере 50 миллиардов евро на 4 года.
- Однако впоследствии премьер Венгрии наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине.
- Затем Будапешт предложил странам-членам Европейского союза разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину от принятой суммы.
- А уже 27 января Венгрия направила в ЕС предложение которая свидетельствует о готовности использовать бюджет блока для помощи Украине и выпустить совместные долговые обязательства ЕС для его финансирования, если будут добавлены другие "оговорки".