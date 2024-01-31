Прем'єр Угорщини Віктор Орбан навряд цього разу блокуватиме виділення коштів. У разі не схвалення на нього чекає економічна війна з Євросоюзом. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що ситуація з наданням додаткових 5 мільярдів євро військової допомоги дещо гірша.

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Яка ситуація з основною допомогою

Зазначимо, 50 мільярдів євро можна буде витратити лише на економіку та гуманітарні цілі. Військової допомоги там мізерна частина – це критичний момент. Оскільки у США не можуть погодити виділення Україні 61,4 мільярда євро на потреби війська, а зброя нам потрібна вже.

Я думаю, вже погоджено, що всі рішення будуть ухвалені. Імовірність дуже велика. Уже завдано всіх ударів. Уже все сказали. Усі вимоги висунули,

– сказав політтехнолог.

Проте якщо Орбан на саміті раптово вирішить змінити позицію і зірвати допомогу Україні, це розпочне справжню економічну війну між Євросоюзом та Угорщиною. Керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта, що спричинить обвалення курсу угорського форинта і знизить інвестиційну привабливість Угорщини.

Яка ситуація з додатковою допомогою

Політтехнолог припустив, що ситуація з виділенням для України додаткових 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру на нагальні потреби у забезпеченні війська зовсім протилежна. Немає гарантій, що даний пакет погодили з Віктором Орбаном.

У статті Reuters ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках – це все ще є предметом обговорення. Тому 50 мільярдів євро вже майже факт, 5 мільярдів євро поки ні,

– сказав Михайло Шейтельман.

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