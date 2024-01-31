Премьер Венгрии Виктор Орбан вряд ли на этот раз будет блокировать выделение средств. В случае не одобрения его ждет экономическая война с Евросоюзом. Таким предположением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что ситуация с предоставлением дополнительных 5 миллиардов евро военной помощи несколько хуже.

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Какова ситуация с основной помощью

Отметим, 50 миллиардов евро можно будет потратить только на экономику и гуманитарные цели. Военной помощи там мизерная часть – это критический момент. Поскольку в США не могут согласовать выделение Украине 61,4 миллиарда евро на нужды армии, а оружие нам нужно уже.

Я думаю уже согласовано, что все решения будут приняты. Вероятность очень велика. Уже нанесены все удары. Уже все сказали. Все требования выдвинули,

– сказал политтехнолог.

Однако если Орбан на саммите внезапно решит изменить позицию и сорвать помощь Украине, это начнет настоящую экономическую войну между Евросоюзом и Венгрией. Руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта, что повлечет обрушение курса венгерского форинта и снизит инвестиционную привлекательность Венгрии.

Какова ситуация с дополнительной помощью

Политтехнолог предположил, что ситуация с выделением для Украины дополнительных 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на неотложные нужды в обеспечении войска совсем противоположная. Нет гарантий, что данный пакет согласовали с Виктором Орбаном.

В статье Reuters идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках – это все еще является предметом обсуждения. Поэтому 50 миллиардов евро уже почти факт, но 5 миллиардов евро пока нет,

– сказал Михаил Шейтельман.

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