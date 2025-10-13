У Словаччині зіткнулись два потяги: у МЗС відповіли, чи є українці серед десятків постраждалих
- 13 жовтня у Словаччині поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулись два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок.
- Близько 80 людей постраждали, інформації про травмованих українців немає.
У Словаччині 13 жовтня неподалік села Яблонов-над-Турньоу зіткнулись два швидкісні потяги. Один із них зійшов з рейок.
Кілька десятків людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це 24 Каналу повідомило Міністерство закордонних справ України.
Що відомо про аварію на залізниці в Словаччині?
За інформацією консульського відділу Посольства України в Словаччині, 13 жовтня поблизу села Яблонов-над-Турньоу у окрузі Рожнява зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Один із поїздів зійшов з рейок.
Словацькі правоохоронці повідомляють, що близько 80 людей постраждали. Серед них двоє мають важкі травми. Водночас МЗС України повідомляє, що інформації про постраждалих українців наразі не надходило.
Моторошні кадри з місця аварії: дивіться відео
На місці події працюють екстрені служби, триває евакуація пасажирів. Консули України підтримують контакт із місцевою поліцією. Причини аварії наразі встановлюються.
Нещодавні аварії на залізниці
26 вересня у Смоленській області Росії вантажівка зіткнулася з товарним потягом, що перевозив паливо. Троє людей травмувались.
Вночі 14 вересня на Київщині здетонували боєприпаси у поїзді з військовим вантажем. Там сталась пожежа. Ніхто не постраждав, залізничний рух зупиняли.
Торік у Єгипті локомотив врізався в пасажирський потяг, після чого вагони впали у воду. Загинула одна людина, ще 21 постраждала.