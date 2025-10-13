Укр Рус
13 жовтня, 16:41
У Словаччині зіткнулись два потяги: у МЗС відповіли, чи є українці серед десятків постраждалих

Дарія Черниш
Основні тези
  • 13 жовтня у Словаччині поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулись два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок.
  • Близько 80 людей постраждали, інформації про травмованих українців немає.

У Словаччині 13 жовтня неподалік села Яблонов-над-Турньоу зіткнулись два швидкісні потяги. Один із них зійшов з рейок.

Кілька десятків людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це 24 Каналу повідомило Міністерство закордонних справ України.

Що відомо про аварію на залізниці в Словаччині?

За інформацією консульського відділу Посольства України в Словаччині, 13 жовтня поблизу села Яблонов-над-Турньоу у окрузі Рожнява зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Один із поїздів зійшов з рейок.

Словацькі правоохоронці повідомляють, що близько 80 людей постраждали. Серед них двоє мають важкі травми. Водночас МЗС України повідомляє, що інформації про постраждалих українців наразі не надходило.

Моторошні кадри з місця аварії: дивіться відео

На місці події працюють екстрені служби, триває евакуація пасажирів. Консули України підтримують контакт із місцевою поліцією. Причини аварії наразі встановлюються.

