В Словакии столкнулись два поезда: в МИД ответили, есть ли украинцы среди десятков пострадавших
- 13 октября в Словакии вблизи села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов.
- Около 80 человек пострадали, информации о травмированных украинцах нет.
В Словакии 13 октября недалеко от села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два скоростных поезда. Один из них сошел с рельсов.
Несколько десятков человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом 24 Каналу сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Что известно об аварии на железной дороге в Словакии?
По информации консульского отдела Посольства Украины в Словакии, 13 октября вблизи села Яблонов-над-Турньоу в округе Рожнява столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Один из поездов сошел с рельсов.
Словацкие правоохранители сообщают, что около 80 человек пострадали. Среди них двое имеют тяжелые травмы. В то же время МИД Украины сообщает, что информации о пострадавших украинцах пока не поступало.
На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается эвакуация пассажиров. Консулы Украины поддерживают контакт с местной полицией. Причины аварии пока устанавливаются.
Недавние аварии на железной дороге
26 сентября в Смоленской области России грузовик столкнулся с товарным поездом, перевозившим топливо. Три человека травмировались.
Ночью 14 сентября в Киевской области сдетонировали боеприпасы в поезде с военным грузом. Там произошел пожар. Никто не пострадал, железнодорожное движение останавливали.
В прошлом году в Египте локомотив врезался в пассажирский поезд, после чего вагоны упали в воду. Погиб один человек, еще 21 пострадал.