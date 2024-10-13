Крім того, щонайменше 1 людина загинула внаслідок аварії. Про це пише Associated Press.

Дивіться також Загинули майже 60 людей унаслідок аварії танкера з пальним у Нігерії

У Єгипті сталася моторошна аварія

У неділю на Півдні Єгипту сталася моторошна аварія. Так, локомотив врізався у хвіст пасажирського потяга, який прямував до Каїра. Зіткнення потягів сталося у провінції Мінья, за близько 270 кілометрів від Каїра.

Наразі причини аварії з'ясовуються. Однак відомо, що 2 вагони після зіткнення впали у воду. Щонайменше 1 людина загинула, 21 – постраждала. Нині у лікарні залишаються двоє постраждалих, інші – отримали медичну допомогу й з легкими травмами відправилися на домашнє лікування.

Аварія потягів у Єгипті: дивіться відео

Варто зауважити, що такі аварії у Єгипті, на жаль, є звичним явищем. Через застарілу залізничну систему потяги постійно сходять з рейок. До прикладу, на початку вересня у дельті Нілу зіткнулися два пасажирські потяги. Тоді також багато пасажирів отримали травми, а троє людей загинуло.